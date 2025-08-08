Skiftledare
Vida Ab, Vida Bruza / Sågverksoperatörsjobb / Eksjö Visa alla sågverksoperatörsjobb i Eksjö
2025-08-08
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vida Ab, Vida Bruza i Eksjö
Vilka är vi?
Vida Bruza ingår i Vida-gruppen som är en av Sveriges största aktörer inom skog- och träindustrin. Vi är en koncern med ca 1600 medarbetare och vi har 24 produktionsanläggningar runt om i södra Sverige. Vi arbetar med trä som material vilket gör oss till en hållbar och trygg framtidsbransch.
Vår kultur kännetecknas av gemenskap, entreprenörskap, handlingskraft och engagemang. Trots att vi vuxit mycket de senaste åren har vi fortfarande kvar det lilla företagets närhet och sammanhållning. Platt organisation och korta beslutsvägar är viktigt för oss.
Vår vision är "Att Växa", och det gäller inte enbart bolaget utan även våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig delaktiga och få möjlighet att växa både kunskapsmässigt och inom bolaget.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vad innebär rollen?
På vårt sågverk i Hjältevad pågår just nu en historisk investering där vi bygger ett helt nytt hyvleri, en tekniskt och funktionellt fulländad anläggning som möter framtidens behov.
Hyvleriet kommer att köras i 2-skift, med en skiftledare på varje skift. Skiftledaren blir den sammanhållande kraften i skiftet med fokus på att teamet tillsammans ska nå uppsatta mål. Som skiftledare ligger mycket fokus på att lära sig och förstå anläggningen för att kunna driva den så effektivt som möjligt.
Det bedrivs ett ständigt förbättringsarbete på våra sågverk som skiftledarna är delaktiga i. Samtidigt är man en del i arbetslaget och det formella personalansvaret ligger hos produktionschefen.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi ser gärna att du har god kunskap om och framför allt ett stort intresse av teknik/mekanik, automation och styrning. Du är en engagerad och driven lagspelare som gärna tar täten och har en förmåga att locka fram andras engagemang och arbetsglädje.
Du har en gymnasieexamen, gärna inom teknik eller industri, samt relevant erfarenhet från liknande arbete inom industrin. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vida AB
(org.nr 556374-4183) Arbetsplats
Vida Ab, Vida Bruza Kontakt
Produktionschef vidareförädling
Henrik Leander henrik.leander@vidare.se 0735136067 Jobbnummer
9450276