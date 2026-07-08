Skiftgående mekaniker
Fagersta Stainless Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Fagersta Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Fagersta
2026-07-08
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Fagersta Stainless är en av de ledande tillverkarna i världen av rostfri valstråd och dragen tråd. Vårt huvudkontor och produktion ligger i Fagersta, Sverige. I vårt valsverk produceras c:a 50 000 ton valstråd årligen varav ungefär 10 000 ton bearbetas vidare till dragen tråd. Fagersta Stainless har en omsättning på c:a 160 miljoner Euro och omkring 250 anställda. Våra produkter säljs över hela världen direkt från oss, eller via ett nätverk av representanter. Fagersta Stainless ingår i Marcegaglia-gruppen, en global ledare inom ståltillverkning.
1 plats(er).
Centralt underhåll söker en skiftgående mekaniker. Som skiftgående mekaniker jobbar du självständigt och tillsammans med övrig underhållspersonal på företagets samtliga områden.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som skiftgående mekaniker arbetar du främst med akut- och förebyggande underhåll och till viss del planerat underhållsarbeten. Man är även delaktig i vårt 5S arbete, daglig styrning samt skapar nya rutiner och arbetssätt för att ständigt utveckla arbetet.
Om dig
Vi söker dig som har en flera års erfarenhet av mekaniskt underhållsarbete inom tillverkningsindustrin, gärna från stålindustrin.
Meriterande är kunskaper inom:
Hydraulik/pneumatik
Svetsning bågsvets/mig/mag.
Maskinbearbetning svarvning/fräsning
Pumpar
Tjänsten kräver giltigt B-körkort. Giltigt kort på truck- och travers samt Heta Arbeten är meriterande men inget krav.
För att känna dig bekväm i rollen som skiftgående mekaniker hos oss behöver du vara ansvarstagande, noggrann och initiativtagande, samt trivs i situationer där du har kontakt med andra människor. Avrapportering sker genom skiftöverlämningar samt till underhållssamordnare.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning så snart som möjligt, eller enligt ök. Arbetstiden är förlagd till 3-skift i dagsläget. Som anställd hos oss på Fagersta Stainless har du tillgång till friskvårdsbidrag, företagshälsovård och trivselaktiviteter.
Låter detta intressant för dig?
Då ser vi fram emot din ansökan. Urval kan ske löpandes så vänta inte med din ansökan om du är intresserad.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C12712". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta Stainless Aktiebolag
(org.nr 556051-6881)
Box 508 (visa karta
)
737 25 FAGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marcegaglia Fagersta Stainless Kontakt
Tf. HR-Chef
Lisa Vestlund lisa.vestlund@marcegaglia.com +4622345559 Jobbnummer
9996133