Skiftgående industrielektriker
Fagersta Stainless Aktiebolag / Installationselektrikerjobb / Fagersta Visa alla installationselektrikerjobb i Fagersta
2026-07-08
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Fagersta Stainless är en av de ledande tillverkarna i världen av rostfri valstråd och dragen tråd. Vårt huvudkontor och produktion ligger i Fagersta, Sverige. I vårt valsverk produceras c:a 50 000 ton valstråd årligen varav ungefär 10 000 ton bearbetas vidare till dragen tråd. Fagersta Stainless har en omsättning på c:a 160 miljoner Euro och omkring 250 anställda. Våra produkter säljs över hela världen direkt från oss, eller via ett nätverk av representanter. Fagersta Stainless ingår i Marcegaglia-gruppen, en global ledare inom ståltillverkning.
1 plats(er).
Centralt underhåll söker en skiftgående elektriker. Som skiftgående elektriker jobbar du självständigt och tillsammans med övrig underhållspersonal på företagets samtliga områden.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som skiftgående industrielektriker på el-underhåll kommer du att jobba både självständigt och tillsammans med övriga elektriker och annan underhållspersonal över företagets samtliga områden. Du arbetar med felsökning, reparation och till viss del installation av elektrisk utrustning såväl på maskiner, automationssystem samt övriga delar av verksamheten. Tjänsten är bred och arbetet innefattar såväl förbyggande som planerat och akut underhåll.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet av elektriskt underhållsarbete inom tillverkningsindustrin, samt har gått treårigt yrkesförberedande gymnasieprogram eller motsvarande. Vi ser gärna att du dessutom har kunskap och erfarenhet av programmering och felsökning inom PLC.
Meriterande är erfarenhet inom skötsel och service av låg och mellanspänningsanläggningar samt utbildningar för travers, truck, mobil arbetsplattform, fallskydd, heta arbeten etc.
För att trivas med arbetsuppgifterna hos oss så behöver du som person vara ansvarstagande, initiativtagande samt trivas i situationer där du har många kontakter. Du har en positiv grundinställning, är en problemlösare med teknisk förståelse och kan snabbt anpassa dig efter nya och förändrade förutsättningar. Du har ett utpräglat servicetänk, hög arbetsmoral och lätt till skratt. Vidare så har du ett jordnära och prestigelöst sätt gentemot andra och värderar teamarbete högt.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning så snart som möjligt, eller enligt ök. Arbetstiden är förlagd till 3-skift i dagsläget. Som anställd hos oss på Fagersta Stainless har du tillgång till friskvårdsbidrag, företagshälsovård och trivselaktiviteter.
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Då ser vi fram emot din ansökan. Urval kan ske löpandes så vänta inte med din ansökan om du är intresserad.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C12713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta Stainless Aktiebolag
(org.nr 556051-6881)
Box 508 (visa karta
)
737 25 FAGERSTA Arbetsplats
Marcegaglia Fagersta Stainless Kontakt
Chef Centralt Underhåll
Jimmie Ekström Jimmie.Ekstrom@marcegaglia.com +4622345324 Jobbnummer
9996134