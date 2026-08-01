Skidverkstadsmedarbetare
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Sandviken Visa alla butikssäljarjobb i Sandviken
2026-08-01
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag i Sandviken
Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
I skidverkstaden ser du till att all uthyrd skidutrustning uppfyller de krav som nästa gäst har samt hjälper gäster med deras egen utrustning. Vanligt förekommande uppgifter inkluderar vallning av skidor, slipning av stålkanter, arbete i kassan och rengöring av maskiner. Din huvudsakliga uppgift är att erbjuda god service till våra gäster.
Urval av arbetsuppgifter
Ställa i ordning gästens privata skidor så att bindning och pjäxa passar.
Slipa skidor i vår stora slipmaskin.
Hjälpa gäster och kollegor med funderingar kring vår skidutrustning och gästernas egen utrustning.
Ta betalt i kassan.
Valla och montera skidor.
Iordningställa förbokad utrustning.
Hjälpa till i skiduthyrningens återlämning.
Tjänsten innefattar även arbetsuppgifter inom skiduthyrningen. Under vår internutbildning kommer du att lära dig allt du behöver för att arbeta i vår skidverkstad och för att kunna hjälpa till i skiduthyrningen.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är händig och har intresse av att lära dig mer om hur omhändertagandet av skidorna påverkar skidåkningen. Det är ofta du behöver vara påhittig för att finna lösningar på gästernas problem när de kommer till dig för att få hjälp med något. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
Kunna arbeta både dag och kvällstid under vardagar och helger.
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande
Erfarenhet av arbete i skidverkstad och kunskap om utförsåkning.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef, magdalena.magnusson@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7906014-2126685". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017852