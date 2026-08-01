Skiduthyrare
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Sandviken Visa alla butikssäljarjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Vår skiduthyrning har en central roll i våra gästers upplevelse. Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta i ett stort arbetslag med många olika uppgifter, där den huvudsakliga är att förse våra gäster med den utrustning de behöver för en komplett vintersemester. Gästerna bokar utrustning via vår hemsida, och du ansvarar för att ställa i ordning den utrustning de har bokat.
Du kommer också att arbeta i kassan och servicedelen, där du hjälper gästerna med att byta utrustning om något inte passar, svara på frågor, förlänga avtal eller göra ändringar i deras bokningar. På ankomstdagar levererar vi även utrustning direkt till gästens stuga – en service som är mycket populär och som vi är bäst i Sverige på.
Under vår internutbildning kommer du att lära dig allt du behöver för att arbeta i vår skiduthyrning.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
Kunna arbeta både dag och kvällstid under vardagar och helger.
B-körkort och tillgång till bil.
Meriterande
Kassavana och tidigare erfarenhet av serviceyrken.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november/december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef, magdalena.magnusson@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905958-2126687". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017853