Skidpatrullör
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Säkerhetspersonalsjobb / Sandviken Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Du arbetar med säkerheten i skidområdet och det är ditt ansvar att försöka förebygga olyckor i pisten, bland annat genom att sätta nät och madrassera. Om olyckor skulle inträffa är det även du som ser till att skadade gäster kommer ner från berget. Tillsammans med dina kollegor genomför du säkerhetskontroller av alla pister på anläggningen. Under arbetstid behöver du ta dig runt på området via skoter och/eller skidor. Du kommer att ingå i anläggningens evakueringsgrupp.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Godkänd skidpatrullör-utbildning genom SLAO. (Alternativt annan sjukvårdserfarenhet och kan gå SLAO:s utbildning innan start, som du själv bekostar)
Du är bekväm med både engelska och svenska språket.
Körkort och tillgång till bil.
Meriterande
Skoterkort (kan annars ordnas på anläggningen).
Erfarenhet av mast- och stolparbete.
Ansök
Detta är en säsongsanställning mellan november och april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Kungsberget samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Ola, ola.martensson@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917599-2126661". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017824