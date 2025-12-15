Skicklig undersköterska sökes till Dalbyhemmet
2025-12-15
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du undersköterska och är redo för nästa utmaning? Vi söker just nu undersköterskor till Dalbyhemmet. Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team som alltid sätter brukaren i fokus. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får bidra med in kompetens. Varmt välkommen med din ansökan!
Vår arbetsgrupp på avdelningen för demens är en mycket väl fungerande arbetsgrupp, med hög grad av självständighet, tillit och kompetens. Som medarbetare jobbar du nära kollegor, legitimerad personal och chef, med bland annat dagliga avstämningar, regelbundna individuella samtal med chef samt ett nära samarbeta med sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Allt med syfte att alla medarbetare ska känna att de kan utföra den bästa omsorgen vi kan för våra boende.
Hos oss är djur en naturlig del av omvårdnaden, vilket innebär att du behöver känna dig bekväm med deras närvaro. Vi ser djur som en källa till lugn och terapeutisk effekt för våra boende, därför finns de nära våra avdelningar och ingår i det dagliga arbetet. Utöver detta odlar vi och har ambitionen att utveckla odlingen i större skala framöver.Dalbyhemmet ligger vackert vid Dalbyviken, 15 kilometer söder om Uppsala. Bussförbindelserna är dock begränsade. Därför är det viktigt att du ser över din möjlighet att ta dig till oss. Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du dag, kväll och varannan helg, precis som överallt annars. Du genomför omvårdnad, träning, aktiviteter, medicinhantering, såromläggning och andra dylika arbetsuppgifter.
Du är också högst delaktig i skötseln för våra totalt 11 djur, 5 höns, 2 kaniner och 4 katter.Förutom ovanstående förväntas du ha en aktiv roll i vårt ständiga utvecklingsarbete där vi verkligen välkomnar andra synsätt, nytänkande och initiativförmåga.På Dalbyhemmets omvårdnadsavdelning finns två inriktningar; demens och socialpsykiatri. Just nu rekryterar vi 3 personer till vår avdelning för demens.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. För att lyckas i rollen behöver du känna trygghet i att ta emot delegeringar. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom demensvård. Arbetet kräver även att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som person är du trygg och har självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vidare tar du ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt arbetssätt. Sist men inte minst arbetar du bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Känner du att denna annons gör dig nyfiken? Skicka ett personligt brev som är inriktat mot oss specifikt, ett uppdaterat CV samt ett bevis på intyg från Socialstyrelsen gällande din underskötersketitel.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Andreas Örnevall, verksamhetschef, 018-727 73 08.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 00 44.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
