Skeppare på skärgårdsbåt (Fyrudden)
2026-01-17
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
Som befälhavare på M/S Ellen af Harstena ska du framföra och manövrera fartyget säkert. Vi trafikerar turen Fyrudden - Ämtö - Harstena alla dagar i veckan. Dessutom kör vi vissa specialturer (guidningar, företagsevent, bröllop m.m.).
M/S Ellen af Harstena är på 63 bruttoton, drygt 23 m lång och tar upp till 90 passagerare. Minsta krav för behörigheten är FB VIII Inre fart (upp till 70 bruttoton).
Som befälhavare på en liten skärgårdsbåt får man göra det mesta, det är viktigt att du är bra på att skapa en positiv miljö och en lyckad helhetsupplevelse för passagerarna.
Du behöver ha eller uppfylla kraven för att få läkarintyg för sjöfolk.
Anställning från midsommarveckan till slutet av augusti.
Bra om du har boende i närheten av Fyrudden/Valdemarsvik, annars kan vi hjälpa till med detta.
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: jobb@skargardskompaniet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdskompaniet i Östergötland AB
(org.nr 559510-5528), https://www.skargardskompaniet.se
Fyruddens hamn (visa karta
)
615 96 GRYT Arbetsplats
M/S Ellen af Harstena Kontakt
Magnus Lindkvist info@skargardskompaniet.se 0705420506 Jobbnummer
9689969