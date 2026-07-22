Alexander söker en assistent som kan arbeta extra kvällar & helger
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-07-22
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Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör. Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll. AssistansExperten ́s värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Letar Du efter ett givande, roligt och varierande arbete som personlig assistent? Ett arbete där Du får vara med och göra skillnad för en annan person? Då har jag kanske uppdraget för Dig.
Jag är en 17 snart 18 årig kille som nu söker en kille som vill jobba extra som personlig assistent till mig. Jag har en CP skada, autism, ADHD,
intellektuell funktionsnedsättning (If) en kronisk njursvikt, hypertyreos
Har även en PEG.
Jag bor med min mamma & pappa och mina 3 småsyskon i en villa på landet utanför Tillberga i Västerås. Hemma hos oss finns det även katter och en liten hund. Din arbetsplats kommer att vara hemma hos mig, men jag tänker att vi ska ut på äventyr du & jag när min mående tillåter det. På dagarna går jag i skolan, ditt jobb börjar när jag kommer hem från skolan.
Du kommer att vara min förlängda arm och tar vid och hjälper till där min funktionsnedsättning sätter gränser. I din roll så ingår även att planera och strukturera upp min vardag tillsammans med mig allt för att jag ska bli så självständig som möjligt. Du kommer även att få hanterar mediciner.
Mina intressen är bilar, musik, bygga lego, titta på hockey samt åka till Gröna Lund/Liseberg, gillar fart & fläkt!
Du & jag kommer att hänga ihop i vått och torrt, på semestern, till fest och till vardags. Vi kommer att utveckla en nära relation till varandra. Därför är det viktigt att personkemin stämmer och att man trivs ihop.
För denna tjänst krävs det att Du:
Du ska vara lugn, trygg, tålmodig och inkännande
Du ska ha hög ansvarskänsla, vara flexibel
Du ska vara en pigg och framåt person
Vi värdesätter högt om du är arbetsvillig och lojal
Behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Du måste tåla pälsdjur
Du måsta ha körkort & egen bil för att kunna ta dig hem till mig
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
Arbetstid: vardagar ca 16:00-19:00 helg lördag & söndag ca 14:00-19:00
Anställningsform Timanställning, arbeta vid behov
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Tillträde: Omgående
Krav: Du behöver ha ett giltigt polisregisterutdrag. En rekommendation är att du beställer utdraget till din digitala brevlåda, då kommer det oftast inom någon dag. Om du inte har en digital brevlåda beställer du utdraget med posten och det kan då ta någon vecka att få hem så beställ gärna ett sådant redan nu. Du beställer det genom polisens hemsida:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Välkommen med din ansökan! Vem vet det är kanske just Du som är min nya stjärna i mitt team.
Hälsningar Alexander Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144)
725 95 VÄSTMANLAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AssistansExperten Kontakt
Rekryterare
Caroline Nogelius caroline@assistansexperten.se 0720927201 Jobbnummer
10008779