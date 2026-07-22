Teknisk säljare till Malmö
Intensogruppen AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-07-22
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Vill du representera ett av världens starkaste varumärken inom intralogistik och samtidigt få friheten att bygga din egen framgång?
Jungheinrich är en global marknadsledare inom truckar, lagerutrustning och materialhanteringslösningar. Vi hjälper företag att skapa smartare, säkrare och mer effektiva logistikflöden och nu söker vi en affärsdriven teknisk säljare som vill vara med och fortsätta vår tillväxtresa i Skåne.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Som teknisk säljare ansvarar du för försäljningen av nya och begagnade truckar, tillbehör och materialhanteringslösningar inom ditt distrikt. Du arbetar proaktivt med nykundsbearbetning samtidigt som du utvecklar långsiktiga relationer med befintliga kunder. För att lyckas i rollen behöver du förstå kundernas verksamheter, identifiera behov och presentera lösningar som skapar affärsvärde och effektivare logistikflöden.
Du driver hela säljprocessen självständigt men arbetar nära Key Account Managers, systemsäljare och eftermarknadsorganisationen för att skapa de bästa helhetslösningarna för kunden. Rollen innebär många kundbesök, ett högt eget ansvar och ett strukturerat arbete med pipeline, offertuppföljning och försäljningsmål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för försäljning av nya och begagnade truckar samt tillhörande lösningar
Driva hela säljprocessen från prospektering till förhandling och avslut
Bearbeta nya kunder och utveckla befintliga kundrelationer
Arbeta strukturerat med CRM, offertuppföljning och försäljningsmål
Delta på mässor och marknadsaktiviteter
Ansvara för budget och tillväxt inom ditt geografiska område
Du utgår från vårt kontor i Malmö, med möjlighet till hybridarbete och arbete hemifrån några dagar i veckan. Rollen innebär vissa resor med övernattning, uppskattningsvis cirka 10 nätter per år. Du rapporterar direkt till Serie Sales Manager.
Vad har Mikaela Malmström, Serie Sales Manager South and West, att säga om tjänsten och företaget?
"Jungheinrich erbjuder det bästa av två världar, tryggheten hos en global marknadsledare och entreprenörsandan i en lokal organisation. Vår ambition är att vara den självklara globala partnern inom framtidens intralogistik. Genom innovation, automation, AI, hållbara lösningar och internationell expansion skapar vi långsiktigt värde för våra kunder och fortsätter att flytta fram positionerna inom en bransch i snabb förändring.
Som säljare på Jungheinrich får du möjlighet att representera ett av branschens starkaste varumärken, arbeta med marknadsledande lösningar och bygga långsiktiga kundrelationer. Med stor frihet, starkt internt stöd och goda utvecklingsmöjligheter får du de bästa förutsättningarna att skapa både affärsresultat och personlig framgång. För att trivas i rollen är du affärsmässig, har stark genomförandekraft och uthållighet. Du är relationsskapande, förtroendeingivande, nyfiken, drivande och självgående."Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är en driven och affärsmässig säljare med erfarenhet av att självständigt driva affärer från första kontakt till avslut. Du trivs med att arbeta långsiktigt, bygger starka kundrelationer och har förmågan att kombinera struktur med ett högt eget driv.
Du har ett tekniskt intresse och gillar att sätta dig in i kundernas verksamhet och utmaningar. Erfarenhet från teknisk försäljning, logistik, materialhantering, lagerlösningar, truckar eller närliggande branscher är meriterande, men det viktigaste är att du har dokumenterade resultat från kvalificerad B2B-försäljning och trivs i en roll där affären står i fokus.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning
Tekniskt intresse och förmåga att förstå kundanpassade lösningar
Goda kunskaper i svenska och engelska
God vana av att arbeta i CRM-system samt goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet från truckar, materialhantering, logistik eller lagerlösningar.
Vi erbjuder
Hos Jungheinrich får du möjligheten att representera ett välkänt premiumvarumärke med hög kvalitet, innovativa produkter och en stark marknadsposition. Du blir en del av ett internationellt och stabilt företag med stora framtidsambitioner, samtidigt som du får friheten att planera och driva din egen vardag. Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare genom utbildning, utveckling och tydliga karriärvägar. Du kommer in i ett erfaret och hjälpsamt team där samarbete, kunskapsutbyte och affärsmannaskap värderas högt.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Sara Persson. Du når Sara på 0720–712688.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Urvalet för tjänsten påbörjas i mitten av augusti.
Välkommen med din ansökan!
Om Jungheinrich
Jungheinrich Sverige är en av Sveriges ledande leverantörer av intralogistiklösningar. Med innovativa truckar, intelligenta automationslösningar, digital vagnparkshantering och rikstäckande service hjälper vi företag att effektivisera sina logistikflöden och skapa en säkrare, mer produktiv och hållbar verksamhet. Hos Jungheinrich kombinerar vi innovation, kvalitet och långsiktiga relationer för att skapa framtidens intralogistik och vi gör det tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jungheinrich Svenska Aktiebolag Jobbnummer
10008783