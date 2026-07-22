Nationell regelsamordnare fordonsregler
Transportstyrelsen / Organisationsutvecklarjobb / Borlänge Visa alla organisationsutvecklarjobb i Borlänge
2026-07-22
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Utvecklingen inom vägfordonsområdet går fort. Det är därför viktigt att de regler vi har är uppdaterade och funktionella, samtidigt som vi behöver vi ligga steget före när det gäller framtidens fordonsreglering - både på kort och lång sikt.
Som nationell regelsamordnare håller du ihop enhetens arbeten inom nationell regelutveckling vilket ofta innebär att ge stöd till medarbetare i att ta fram nya föreskrifter eller genomföra förändringar i redan befintliga. I rollen kommer du att introducera nya medarbetare i processen, kvalitetsgranska underlag inför olika beslutspunkter samt verka som gruppledare i mindre föreskriftsarbeten. Du kommer att ansvara för förankring och uppföljning av enhetens regelutvecklingsarbete, vilket innebär regelbundna avstämningar med olika funktioner om status i pågående arbeten, samt stöd i enhetens arbete med tertial- och årsuppföljningar.
Rollen innebär att vara en central punkt för enhetens pågående och kommande nationella regelutvecklingsarbeten, där du hjälper till att hålla både intern och extern information uppdaterad. Ditt huvudområde kommer att vara nationell regelsamordnare för utveckling av fordonstekniska regler.
Rollen ställer krav på förmågan att driva och samordna flera olika uppdrag samtidigt, där vi ser att du kan både initiera och leda samarbeten, samt ha god dialog med flertalet specialister och funktioner inom våra sakområden. Då arbetet innebär många och väl utvecklade samarbeten är det viktigt för oss att du tar ansvar för dig själv och de samarbeten du är involverad i, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för allas våra olikheter.
Vi söker dig som vill vara en del i utvecklingen av dagens och morgondagens regler för vägfordon!
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer även att
kvalitetsgranska underlag tillsammans med juristfunktion inför initiering, remiss och beslut av föreskrifter
ha viss omvärldsbevakning inom fordonsregelområdet
sammanställa synpunkter vid internremiss av nya rutiner, processer eller annan dokumentation som rör föreskriftsarbetet
samordna behov av framställningar för enheten
vara processledare för enheten vad gäller processen regelutveckling
för enheten samordna arbetet vid uppdatering av enhetens och avdelningens arbetsordning.
Du måste ha
relevant akademisk examen eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig (gärna juridisk och eller teknisk inriktning)
flerårig erfarenhet av leda processer och koordinera arbete
erfarenhet av regelutvecklingsarbete, främst föreskrifter
mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av regelutveckling av fordonsregler på nationell nivå
erfarenhet/kunskap om föreskrifter inom fordonsområdet
erfarenhet som projektledare
aktuell erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter i statlig myndighet.
Vi vill att du
är självgående och ansvarstagande samt har förmåga att leverera resultat med god kvalitet inom givna tidsramar.
har en god samarbetsförmåga där du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
har språklig analytisk förmåga, och förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna, samt producerar egna dokument med hög kvalitet
har ett öppet sinne, en vilja att utveckla och utvecklas i takt med omvärldens och verksamhetens förändringar
är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge, Stockholm eller Göteborg. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Mikael Kyller, 010-495 5746 mikael-kyller@transportstyrelsen.se
. ST, Patrik Malmberg och Saco-S, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-6959. Vi behöver din ansökan senast den 12 augusti 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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784 32 BORLÄNGE Kontakt
Mikael Kyller 0104955746 Jobbnummer
10008780