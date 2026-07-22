Psykiatrisjuksköterskor till BUP-enhet för allvarligt normbrytande beteende
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2026-07-22
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-22Beskrivning
Enhet BUP Allvarligt normbrytande beteende (BUP-ANB) är en ny regional verksamhet som startas under 2026. Verksamheten bygger vidare på regeringsuppdraget Integrerad vård (2021–2024) och ska erbjuda specialistpsykiatrisk vård till samhällsplacerade barn och unga upp till 21 år med allvarligt normbrytande beteende och samtidiga psykiatriska vårdbehov, när ordinarie öppenvård inte är tillräcklig.
Enheten byggs upp med fyra mobila tvärprofessionella team med läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut och vårdadministratör. Totalt kommer verksamheten omfatta cirka 25 medarbetare.
Målgruppen är barn och unga med omfattande psykiatrisk och social samsjuklighet. Många har erfarenhet av vårdsammanbrott, upprepade omplaceringar och allvarlig psykisk ohälsa, såsom självskadebeteende, trauma eller beteendestörningar.
Upptagningsområdet är hela Västra Götalandsregionen. Inledningsvis riktar sig verksamheten till ungdomar placerade på SiS-hem i regionen. På sikt planeras även barn och unga placerade på HVB-hem samt inom Kriminalvården att omfattas.
Enheten organisatoriskt tillhör verksamhet Neurologi och psykiatri Barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, inom sektionen BUP Heldygnsvård och Specialmottagningar.
Verksamheten är mobil och möter den unge där den befinner sig. Arbetet sker teambaserat med nära samarbete mellan professionerna.
Vad vi erbjuder
Målgruppen är nationellt uppmärksammad och prioriterad. Hos oss får du vara med och bygga upp en ny regional verksamhet från grunden. Tillsammans med ett tvärprofessionellt team utvecklar du arbetssätt, strukturer och vårdinnehåll utifrån målgruppens behov.
Vi erbjuder ett varierat arbete med stort inflytande över verksamhetens utveckling, flexibilitet i planeringen och möjlighet att bidra till en sammanhållen vård för en av samhällets mest utsatta grupper.Dina arbetsuppgifter
Som psykiatrisjuksköterska i BUP-ANB har du en central roll i teamet och arbetar nära både patienten och den dagliga verksamheten.
Du kommer bland annat att:
följa upp psykiatriska behandlingsinsatser, inklusive effekt och biverkningar av läkemedel genomföra psykiatriska omvårdnadsbedömningar och bidra till helhetsbedömningar följa somatiska parametrar kopplade till psykisk ohälsa och behandling bedöma och följa upp exempelvis suicidrisk, självskadebeteende, sömn och funktionsnivå bidra till vårdplanering och samordning tillsammans med övriga professioner handleda och genomföra kunskapshöjande insatser för SiS-personal och andra samverkansparterKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri.
Du har erfarenhet av psykiatrisk vård, gärna inom barn- och ungdomspsykiatri eller annan verksamhet som möter patienter med komplex psykiatrisk problematik.
Du är trygg i din profession och har förståelse för samspelet mellan psykiatriska och sociala faktorer. Du samarbetar väl med andra, är flexibel, ansvarstagande och har ett gott bemötande.
Du kan arbeta självständigt samtidigt som du aktivt bidrar i teamets arbete. Vi ser också att du motiveras av möjligheten att vara med och utveckla en ny regional verksamhet.
Meriterande är erfarenhet av:
placerade barn och unga suicidnära patienter, självskadebeteende eller ätstörningar handledning eller konsultativt arbete utvecklings- eller uppstartsarbete slutenvård/heldygnsvård
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Behandlingsvägen 7 (visa karta
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416 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurologi och Psykiatri barn Kontakt
Enhetschef
Anneli Mutén anneli.muten@vgregion.se 0700-206826 Jobbnummer
10008789