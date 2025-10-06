Skådespelare sökes till Spökvandring
2025-10-06
Teater Scarlet söker nu skådespelare för att agera i vår historiska spökvandring.
Den utspelar sig under Göteborgs historia från 1600-talet till sent 1800-tal.
Som skådespelare behöver du vara redo att spela utomhus i alla väder (väl klädd).
Det är också viktigt att du klarar att peta in spöklinser.
Föreställningen är 90 minuter lång.
Arbetstiderna kommer att vara från 17:00 till ca 22:00 och under den tiden spelas det en föreställning.
Resten av tiden är förberedelse innan.
Vi kommer att spela varje lördag under 2026 med sommaruppehåll från mitten av Juni till mitten av Augusti.
Det är också uppehåll för påsk och vi avslutar säsongen första lördagen i December.
Arvode: 1000 kr per föreställning (ca 200 kr i timmen)
Repperioden (i December 2025) är obetald men enbart 10 dagar lång och bara 5.5 timmar per dag, 17:00 - 22:30.
Vi repar mestadels inomhus i centrala Göteborg.
Det är viktigt att du kan vara med under alla föreställningar under ett helt år (2026). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: info@eventligan.se Arbetsgivare Eventligan Sverige AB
(org.nr 556840-8321)
Vasagatan 24
)
411 24 GÖTEBORG
Eventligan Sverige AB Jobbnummer
9543480