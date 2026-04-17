Skadereglerare till Van Ameyde
2026-04-17
Trivs du i en roll som kombinerar administration och kommunikation? Är du nyfiken på försäkringsområdet och vill växa tillsammans med en framstående organisation? Om ja, så kan detta vara karriärmöjligheten för just dig!
Om Van Ameyde och teamet
Van Ameyde Sweden är ett globalt, ledande konsultföretag inom skadereglering, med passionerade medarbetare på kontoren i Kallinge, Malmö, och Stockholm. Deras team växer och därför söker A-hub efter dig som vill växa inom rollen som Junior Skadereglerare hos Van Ameyde.
Du erbjuds
En möjlighet att utvecklas professionellt inom administration och ärendehantering som en del av ett sammansvetsat team.
Värdefull erfarenhet inom skadereglering i försäkringsbranschen.
En energigivande arbetsmiljö med sunda företagsvärderingar.
Uppdraget som Skadereglerare
Som Junior Skadereglerare hos Van Ameyde kommer du att erbjudas en central roll i att säkerställa en smidig skaderegleringsprocess. Du kommer att vara en kontaktpunkt för kunder och ha ansvar för att hantera inkommande ärenden. Genom dessa ansvarsområden kommer du att vara viktig del i servicen gentemot kunderna. Vanligt förekommande uppgifter i kundprojekten innefattar:
Hantera kundfrågor över telefon.
Verifiera olika inkommande fakturor.
Registrera nya skadeärenden.
Om dig
Vi letar efter dig som effektivt planerar och utför ditt arbete, som engagerar dig i kunders ärende, som samarbetar väl med kollegor och som trivs med att analysera och fatta underbyggda beslut. Du håller koll på siffror och detaljer och du har obehindrade språkfärdigheter både i svenska och engelska. För den här rekryteringen så lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser eftersom de har en direkt påverkan på matchningen för rollen och teamets framgång.
Praktisk information
Arbetstider: 08:00-16:45.
Anställningsform: Konsult via A-hub
Placering: Malmö.
Period: Juni till augusti, med möjlighet till förlängning eller överrekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
