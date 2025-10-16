Skadereglerare Sensor Försäkring/ Claims Link
Vill du vara en del av ett växande bolag där du får stort eget ansvar, nära samarbete med kollegor och möjlighet att påverka? Claims Link i samarbete med Sensor Försäkring söker nu en erfaren skadereglerare som vill vara med och stärka vårt team inom allrisk/ leasingförsäkringPubliceringsdatum2025-10-16Om företaget
Vi är ett specialiserat team på 14 personer som arbetar med skadereglering inom områden som transport, motor, leasing och affinity. Vår styrka ligger i att kombinera hög kompetens med ett starkt kundfokus - och vi växer!Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att utgöras av skadereglering avseende allrisk- och leasingförsäkring. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till att våra interna processer och rutiner vidareutvecklas för att ytterligare stärka vårt erbjudande till nya och befintliga uppdragsgivare.
Tjänsten innebär mycket kontakter med försäkringsbolag samt uppdragsgivare och kunder, både inom och utom Sverige.Profil
Vi söker dig som har något års erfarenhet av skadereglering - gärna inom allrisk/leasing eller egendom. Du är trygg i din roll, lösningsorienterad och har ett starkt servicefokus. Du trivs med att arbeta i en miljö där du får ta egna beslut och har stor frihet under ansvar.
Vi ser gärna att du:
• Har tidigare erfarenhet av skadereglering
• Är strukturerad, noggrann och har god administrativ förmåga
• Kommunicerar tydligt och professionellt - både i tal och skrift
• Är positiv, flexibel och gillar att samarbeta
• Gillar att dela med dig av din kunskap och bidra till teamets utveckling
Vi erbjuder dig:
• Ett dynamiskt och engagerat team med hög kompetens
• Möjlighet till kompetensutveckling och intern karriärväg
• Flexibelt arbetssätt - inklusive möjlighet till hybridarbete
• En organisation där du får vara med och påverka
Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Tommy Grape på tommy.grape@sensorgroup.se
