Skaderådgivare till Göteborgsområdet
Fordonsakademin Sverige AB / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2025-08-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Nu söker vi kunniga skaderådgivare till våra kunder runt Göteborg. Ta chansen och sök idag! Publiceringsdatum2025-08-23Om tjänsten
I rollen som skaderådgivare kommer du att arbeta med att möta kunder, erbjuda service i världsklass och hantera skadeprocessen från start till mål. Dina arbetsuppgifter inkluderar kundmottagning, tidsbokning, hyrbilsbokning, fakturering, skadebesiktning, och kalkylering till försäkringsbolag. Du ansvarar även för att planera arbetet för skadeteknikerna i Cabplan.
Krav & Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kunskap om bilar och bilreparationer, gärna med erfarenhet som skadeberäknare, skaderådgivare, mekaniker eller skadereparatör. Det är meriterande om du har fordonsteknisk utbildning och dokumenterad erfarenhet från bilbranschen. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en stark känsla för service, är lösningsorienterad, och strävar efter att bygga goda relationer med både kunder och kollegor. Du är strukturerad, noggrann och har förmågan att prioritera i en arbetsdag som kan innebära många olika uppgifter. Erfarenhet av att arbeta i Cabas samt med telefon och dator som arbetsredskap är ett krav, liksom B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Din profil För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en god känsla för service och du har inställningen att alltid se lösningar. Du strävar efter att skapa goda relationer med både kunder och medarbetare. Då arbetsuppgifterna är många samt innebär en del planering och administration är det viktigt att du kan prioritera och vara strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt. Ett krav är vana att arbeta med arbetat i Cabas samt telefon och dator som arbetsredskap.
Ansökan
Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel via mail: daniel.adriansson@fordonsakademin.se
. Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Fordonsakademin Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen. Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra. Värderingar Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Daniel Adriansson daniel.adriansson@fordonsakademin.se 072-961 07 51 Jobbnummer
9472613