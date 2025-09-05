Skadeadministratör behovsanställning
Prio Servicepartner AB / Bankjobb / Malmö Visa alla bankjobb i Malmö
2025-09-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prio Servicepartner AB i Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Prio Servicepartner AB söker en person som kan arbeta på behovsbasis som skadeadministratör inom bilindustrin på en arbetsplats i Malmö.
Arbetet omfattar dokumentering och administrativ hantering av skador på fabriksnya personbilar, samt andra administrativa uppgifter med statistik och rapportering. Även operativ planering av åtgärdskampanjer på bilar förekommer.
Arbetet kan tidvis vara relativt komplext, varför vi söker en person som har en god logisk och administrativ förmåga, erfarenhet av administrativa system och goda kunskaper i Excel. Ett stort plus är kunskap om, förståelse för och intresse av bilar, deras ingående delar och reparationsmetoder.
Språkkrav är flytande svenska och god engelska.
Tjänsten är som ersättare för ordinarie personal vid sjukdom och ledigheter. Det kan handla om några dagar per månad och några veckor i anslutning till lov, jul, påsk och sommarperioden. Med tanke på detta så kan lämpliga kandidater vara en student som behöver en extra inkomst eller en pensionär som vill jobba extra ibland. Även andra är givetvis välkomna att söka tjänsten.
Start inom kort. Upplärning sker tillsammans med ordinarie personal.
Ansökan endast per e-mail. Bifoga CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: rekrytering@prioservicepartner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skadeadministratör". Arbetsgivare Prio Servicepartner AB
(org.nr 559357-0731)
211 24 MALMÖ Jobbnummer
9495789