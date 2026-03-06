Sjuksköterskor till resursteamet
2026-03-06
Tycker du att varje människa förtjänar vård som utgår från just deras behov? Vill du dessutom ha ett jobb där du får ta ansvar - samtidigt som du känner ett starkt stöd från ett engagerat team? Då kan rollen som sjuksköterska hos oss i Skellefteå kommun vara helt rätt för dig.
Resursteamet söker nu två legitimerade sjuksköterskor som vill arbeta brett inom hela Skellefteå kommun och bidra till en nära, trygg och personcentrerad vård. Här får du en roll med variation, meningsfullhet och ett starkt stöd från kollegor som gillar att tänka tillsammans.
DIN ROLL
Som sjuksköterska i resursteamet får du en vardag som är både dynamisk och meningsfull. Du arbetar över hela kommunen och blir en viktig förstärkning på våra vård- och omsorgsboenden eller inom hemvården. Du är inte patienternas fasta vårdkontakt, utan kliver in i redan pågående ärenden och arbetar utifrån de vårdplaner och bedömningar som ordinarie sjuksköterska har gjort. Det innebär att du utför insatser, gör nya bedömningar när behov uppstår och följer upp åtgärder för att säkerställa att patienten får rätt vård vid rätt tid.
Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegorna i resursteamet, andra sjuksköterskor runt om i kommunen samt rehabpersonal. Du samarbetar också med omvårdnadspersonal i de verksamheter du är schemalagd hos, där varje yrkesgrupp bidrar med sin kompetens för att skapa en trygg och välfungerande vård. I rollen möter du många olika människor och funktioner, och arbetar därför i ett kontinuerligt samspel med patienter, anhöriga och andra aktörer - både inom kommunen och regionen. Tillsammans skapar ni förutsättningar för en trygg och kvalitativ vård. Oavsett var du arbetar finns stödet nära, samtidigt som du har ett stort ansvar i själva utförandet av uppdraget.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har arbetslivserfarenhet i yrket. Du är trygg i din profession och van att självständigt hantera de arbetsuppgifter som ingår i kommunal hälso- och sjukvård. Har du en relevant specialistutbildning ser vi det som meriterande.
I den här rollen behöver du ha ett genuint intresse för samarbete och trivas i en miljö där dialog, delaktighet och gemensamt ansvar är en naturlig del av vardagen. Samtidigt har du förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för dina bedömningar.
Som person arbetar du strukturerat och noggrant, med förmåga att prioritera rätt även när förutsättningarna förändras. Du är stabil och hänsynstagande i ditt bemötande och har en pedagogisk förmåga som gör att du kan skapa trygghet och förståelse i olika situationer. Vi tror att du fungerar bäst i rollen om du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs med att kombinera självständigt arbete med ett nära teamarbete.
B-körkort är ett krav, liksom god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Om du kan finska, samiska eller teckenspråk är det en tillgång i våra verksamheter.
Tjänsten omfattas av krav på registerutdrag enligt lag. Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret för arbete med äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag från Polismyndigheten.
DIN NYA ARBETSPLATS
Som sjuksköterska i resursteamet utgår du från den aktuella arbetsplatsen när du arbetar i centralorten. Vid arbetspass i ytterområden startar och avslutar du dagen på Tor, ett vård- och omsorgsboende mitt i centrala Skellefteå. Tjänsten innebär i nuläget främst arbete på dagtid, men även kvälls- och helgarbete ingår och natt kan förekomma. Vår prioritet är att vara tillgängliga och arbeta förebyggande när patienterna behöver oss som mest.
Som sjuksköterska på vår hälso- och sjukvårdsenhet blir du en del av ett engagerat team där vi jobbar för att varje patient ska få en vardag med trygghet, omtanke och livskvalitet. Här möts du av kollegor som gärna delar kunskap och stöttar varandra. Här får du möjlighet att bidra till en meningsfull och personcentrerad vård som verkligen gör skillnad i människors liv. Vi erbjuder dig stöd i din utveckling genom individuell inskolning, fortbildning och goda utvecklingsmöjligheter.
Hos oss får du ett jobb som verkligen betyder något - för både dig och de människor du möter. Läs mer om rollen som sjuksköterska i Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/sjukskoterska)
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på.
Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
