Sjuksköterskor, semestervikariat 2026

Välkommen till en sommar fylld av möjligheter!
Är du sjuksköterska och vill ha ett jobb där du verkligen gör skillnad på riktigt? Då kan hemsjukvården vara helt rätt för dig. Vi söker engagerade och trygga sjuksköterskor som vill bli en del av vårt härliga och växande team. Hos oss står patienten alltid i centrum men vi lägger lika stor vikt vid att du som medarbetare ska trivas, utvecklas och känna arbetsglädje. Du får en individuellt anpassad introduktion och blir en del av ett sammansvetsat, multidisciplinärt team som jobbar tillsammans för att skapa bästa möjliga vård för våra patienter.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i hemsjukvården har du ett varierat och självständigt arbete där ingen dag är den andra lik. Du får använda hela din kompetens och samtidigt utvecklas vidare.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Planera och strukturera vården tillsammans med patient, närstående och teamet.
• Göra bedömningar och självständigt utföra medicinska och omvårdnadsinsatser.
• Följa upp, dokumentera och säkra kvalitet enligt gällande lagstiftning.
• Leda och fördela omvårdnadsarbetet
• Handleda och stötta omvårdnadspersonal
Hos oss jobbar cirka 25 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor tätt tillsammans. Vi träffas dagligen, stöttar varandra och delar erfarenheter.
I verksamheten finns även:
• Två specialistundersköterskor
• En välfungerande rehaborganisation med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter. Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är legitimerad sjuksköterska, meriterande med erfarenhet av yrket. Eftersom det förekommer resor i tjänsten så är B-körkort ett krav för tjänsten. Tidigare arbete inom hemsjukvård ses som fördelaktigt.
Vi ser dig som en viktig person i vår verksamhet vi är måna om att hitta kollegor som passar in i vårt team, därav lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vem är du?
Du är professionell, ansvarstagande och gillar att arbeta självständigt men också i team. Du brinner för hemsjukvård och vill vara med och göra skillnad i människors vardag.
Låter det som du?
Sök redan idag och bli en del av vårt team i hemsjukvården!
Vi tillämpar löpande urval och rekrytering.
ÖVRIGT
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Enligt avtal.
