2025-11-18
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
Visa alla jobb hos Arvika Kommun, Rekoc i Arvika
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får ta eget ansvar, arbeta nära människor och se konkreta resultat av din insats? Vill du ha möjligheten till att styra över din egen tid och få möjligheten till att arbeta med stor variation? Då har du hittat rätt.
Vi söker nu flera nya sjuksköterskekollegor för att förstärka vår bemanning på sjuksköterskeenheten i Arvika kommun!
Om tjänsterna
Nu söker vi flera sjuksköterskor till vår bemanningsenhet för timvikariat som är legitimerad distrikt/sjuksköterska som vill arbeta inom sjuksköterskeenheten i Arvika kommun.
Vi tror på balans mellan arbete och fritid därför har du som timvikarierande sjuksköterska möjlighet att själv lägga dig tillgänglig för när du vill arbeta.
Vi arbetar med mentorskap vilket innebär att du som nyanställd får en erfaren sjuksköterska som mentor för att du ska känna dig trygg i din roll på arbetsplatsen. Vi anser också att en god introduktion är viktig oavsett anställningsform. Därför anpassar vi introduktionen beroende på din tidigare erfarenhet och erbjuder en anpassad introduktion.
För att lyckas i rollen som sjuksköterska ser vi att du har:
- Utbildad och legitimerad sjuksköterska.
- Tidigare arbetslivserfarenhet inom sjukvården som vi bedömer är relevant.
- B-körkort.
- Mycket god förmåga i svenska både tal och skrift.
Det är starkt meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet av kommunal verksamhet.
Ansvarsområden
I dina ansvarsområden som sjuksköterska ingår det att:
- Självständigt bedöma och utföra medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
- Hantera läkemedel och medicinska behandlingar.
- Dokumentera i journalsystem Combine och Cosmic Link. Där du använder dig av klassifikationssystem KVÅ och ICF.
- Till en stor del av arbetet innebär samverkan både med anhöriga och med andra vårdgivare för att säkerställa en trygg och sammanhållen vård.
Så ansöker du
Vi tar emot alla våra ansökningar via Vikariebanken. För att kunna gå vidare behöver du trycka på den här länken: https://arvika.vikariebanken.se/rekryteringochkompetenscentrum/index.xml
Urval och ansökningstiden är löpande och öppen året om men vi önskar att du skickar in din intresseanmälan hos oss så snart som möjligt då vårt behov är omgående.
Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
