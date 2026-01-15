Sjuksköterskeassistent/undersköterska sommarvikariat
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Luleå Visa alla undersköterskejobb i Luleå
2026-01-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig i sommar!
Vi söker vikarier som kan arbeta både inom hemsjukvård och på vård- och omsorgsboende. Du kommer göra hembesök hos våra patienter för att bistå våra sjuksköterskor och underlätta för bedömningar och planering.
Ta chansen att bli en del av vårt team och bidra till en meningsfull sommar för många!Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
I din viktiga roll hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Viss läkemedelshantering
• Ge vissa subcutana injektioner
• Blodtryckskontroller
• Såromläggningar
• Kadbyte, kateterspolning.
Arbetstiden är förlagd främst dagtid, måndag till fredag, men enstaka helger kan bli aktuellt. Du kan välja att jobba hos oss hela eller delar av sommaren. Vikariatet påbörjas med introduktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett positivt synsätt och bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat där vi har roligt på jobbet. Du visar engagemang i ditt arbete, gillar att lära nytt och är empatisk.
Vi söker dig som
• Studerat minst 3 terminer till sjuksköterska, 4 terminer till läkare eller har en slutförd undersköterskeutbildning.
• Har god datavana och dokumentationsförmåga
• Har god förmåga att förstå, läsa, tala och skriva svenska
• Har B-körkort
Som person är du hänsynstagande, samarbetsorienterad och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Låter jobbet spännande? Ansök redan nu - vill ha med dig så snart som möjligt! Rekrytering sker löpande och kan tillsättas under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299522". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Birgitta Paavola 0920-45 30 00 Jobbnummer
9686423