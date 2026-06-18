Sjuksköterska vuxenpsykiatri
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Västervik Visa alla sjuksköterskejobb i Västervik
2026-06-18
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som vill bli vår nya kollega på avdelning 24.
Hos oss möter du patienter med varierande behov, allt från kortvariga insatser till mer långsiktiga medicinska- och behandlingsmässiga insatser. I dina arbetsuppgifter ingår medicinhantering, psykiatrisk omvårdnad och bedömning, stödjande samtal, telefonrådgivning och dokumentation.
Vår verksamhet kännetecknas av stort patientfokus, hög kvalitet och säkerhet samt ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper. Vi har en nära och god dialog mellan öppenvård och heldygnsvård med korta beslutsvägar.
Vi erbjuder goda möjligheter att kontinuerligt utvecklas och lära nytt i arbetet. I din tjänst får du också möjlighet till:
Särskild ersättning under veckoslut
Kontinuerlig handledning
Utbildningsanställning där du får möjlighet att vidareutbilda dig på betald arbetstid
Flextid
Flyttbidrag för dig som flyttar till Västervik
Friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra cykel med bruttolöneavdrag
Extra semesterdagar när du har fyllt 40 år och 50 år
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och gillar att jobba lösningsfokuserat.
En mycket god samarbetsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer är viktigt i rollen. Då du kommer att arbeta med patienter i utsatta situationer krävs att du har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt och kan ge patienter ett lågaffektivt bemötande.
Som sjuksköterska har du en arbetsledande roll på avdelningen vilket gör att du behöver ha lätt för att kommunicera, vara tydlig och ta initiativ i arbetet. För att trivas hos oss behöver du tycka om ett omväxlande arbete, vara flexibel i ditt arbetssätt och ha förmåga att kunna anpassa dig till ändrade behov och omständigheter.
Med engagemang och en positiv inställning bidrar du tillsammans med dina kollegor till ett bra arbetsklimat där vi alla samarbetar och hjälps åt.
Tidigare arbetserfarenhet från psykiatri, behandlingshem, kriminalvård eller liknande verksamhet är meriterande.
Din framtida arbetsplats
Avdelning 24 är en allmänpsykiatrisk avdelning där vi bedömer och utreder psykiatriska tillstånd hos patienter som är i behov av heldygnsvård. Du möter patienter med olika psykiatriska diagnoser, tillstånd och behov vilket gör att arbetet blir omväxlande och utvecklande. På avdelningen har vi även två vårdplatser för självvald inläggning.
I höstas flyttade vi in i det nybyggda psykiatrihuset på sjukhusområdet i Västervik där vi nu samlat all vuxenpsykiatri och rättspsykiatri i samma byggnad. Du får möjlighet att jobba i rymliga, fina lokaler med personalutrymmen som erbjuder vacker utsikt över Västerviks stad.
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringsvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Östra kyrkogatan 48 (visa karta
)
593 81 VÄSTERVIK Arbetsplats
Psykiatriförvaltningen Kontakt
Tf avdelningschef
Charlotta Pedersen charlotta.pedersen@regionkalmar.se 010-3586729 Jobbnummer
9971079