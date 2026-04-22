Sjuksköterska till Operation
2026-04-22
Optalmica Stockholm och rollen vi söker
Optalmica Ögonklinik bedriver idag ögonsjukvård i moderna, funktionella och fräscha lokaler i Täby Centrum. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm, samt privat. Vi erbjuder i dagsläget allmän ögonmottagning, gråstarrsoperationer och synfelskorrigerande operationer.
Vi har nyligen blivit tilldelade ett större uppdrag i Region Stockholm (geografiskt område nordost om City). Och nu planerar vi för en betydande utökning av verksamheten. Vi kommer att öppna en ytterligare klinik i Solna där operation kommer att ske. Tjänsten gäller alltså placering i Solna.
Personen i denna roll kommer att arbeta kliniskt som sjuksköterska på operation. Erfarenhet av operation är förstås en fördel, men annars lär vi upp dig! Individuell introduktion och upplärning tillämpas.
Vår personalgrupp består i dag av verksamhetschef, optiker, sjuksköterskor, undersköterskor och ögonläkare. I samband med att det utökade uppdraget startar kommer vi att förstärka teamet ytterligare för att möta verksamhetens framtida behov.
Vi är ett tight team som trivs tillsammans och har roligt på jobbet. Vi har ett tätt samarbete mellan alla olika roller på kliniken och mellan Optalmicas olika kliniker. Vi arbetar efter etablerade, företagsövergripande rutiner och processer.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, eventuellt operationssjuksköterska, och som är trygg i din yrkesroll. Vi ser gärna att du har arbetat några år inom din profession.
Som person bör du vara noggrann och ansvarstagande. Du gillar att arbeta i ett högt tempo, och har ett flexibelt arbetssätt och förmågan att ställa om mellan olika arbetsuppgifter.
Du har en positiv inställning och är prestigelös, och självklart en god lagspelare som har förmåga att se helheten i teamet.
Optalmica Ögonkliniker
Optalmica Ögonkliniker är den lilla stora ögonkliniken. Vi finns med egna kliniker, och har regionsuppdrag i Eskilstuna, Gävle, Stockholm och Västerås. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Via e-post.
E-post: sara.stenhall@optalmica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SJUKSKÖTERSKA OPERATION". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optalmica Stockholm AB
(org.nr 559280-1335), http://www.optalmica.se Kontakt
Verksamhetschef
Sara Stenhäll sara.stenhall@optalmica.se 0735651567 Jobbnummer
