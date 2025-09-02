Sjuksköterska till Löderupsgården!
Ystad kommun / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2025-09-02
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.
Söker du nya utmaningar som Sjuksköterska? Just nu söker vi en engagerad och omtänksam Sjuksköterska till Löderupsgården!
På Löderupsgården är man två sjuksköterskor. Du bedömer, planerar, utför och utvärderar samt ordinerar omvårdnadsåtgärder. Du utför också medicinska bedömningar, delegerar och samordnar kring patienten. Utöver detta handleder du också sjuksköterskestudenter.
Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatserna för den som behöver vård. Du upprätthåller en bra kontakt med anhöriga och det är något som ligger dig varmt om hjärtat.
Din placering är på Löderupsgården, särskilt boende. Arbetstiderna är vardagar med tjänstgöring var 5:e helg. Under helgen kommer du att arbeta över hela kommunen, inklusive särskilt och ordinärt boende samt LSS och socialpsykiatrin.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som sjuksköterska krävs att du är noggrann, kan anpassa dig efter situationen och har en helhetssyn kring patienternas behov. Arbetet som sjuksköterska hos oss kräver både beslutsamhet och analytiskt tänkande. Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, grundutbildad med minst 3 års erfarenhet av yrket. Du har B-körkort och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet kring hemsjukvården samt life care. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet
Bifoga din legitimation från socialstyrelsen för att underlätta rekryteringsprocessen
Är du en engagerad och omtänksam sjuksköterska som vill bidra till att ge våra boende den bästa vård och omsorg? Rekryteringen sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.
Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275549". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Bemanning och Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se 0411-57 70 23 Jobbnummer
9487541