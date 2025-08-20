Sjuksköterska till avdelning 4
2025-08-20
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Är du intresserad av ortopedi? Vill du arbeta tillsammans med härliga kollegor i en stimulerande arbetsmiljö där vi värnar om hög kvalitet? Då är Ortopedkliniken rätt arbetsplats för dig!
Avdelning 4
Avdelning 4 är en elektiv avdelning och finns på Uddevalla sjukhus.
Vanliga diagnoser hos oss är knä-, rygg- och höftartroser. Vi opererar ledplastiker som exempelvis byte av höftleder och knäleder. Vi hjälper även patienter med diskbråck och andra ryggåkommor. Avdelningen har 18 vårdplatser under veckan och 9 vårdplatser på helgen. Avdelning 4 har intag från väntelista måndag-fredag. Kompetenshöjning i form av arbete på akut ortopedavdelning på NÄL, främst sommartid, ingår i tjänsten.
Vi har ett omväxlande arbete där arbetsuppgifterna kretsar runt pre- och postoperativ omvårdnad. Hos oss finner du en arbetsgrupp med teamkänsla och vi arbetar i ett fartfyllt och spännande verksamhetsområde.
Vill du bli en del av oss?
Vi söker en sjuksköterska till avdelning 4 på Uddevalla sjukhus. Kvalitet och säkerhet är våra ledord på avdelningen och vi har alltid patienterna i fokus. Vi arbetar utifrån personcentrerad vård, som förutom vårdtid även mäter delaktighet och patientupplevelse. Avdelningen har ett nära samarbete med fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi värnar också för hållbart medarbetarskap och kompetensutveckling.
För att trivas hos oss ser vi att du som söker är intresserad av ett personcentrerat arbetssätt och vill vara med att påverka ortopedens fortsatta utveckling. Du trivs med fart och fläkt i ditt arbete. Vi ser även att du är en person som ser kollegor som ett team och värderar lagarbetet högt. Det är självklart för dig att bidra med ett gott humör på arbetsplatsen. Du bemöter både patienter och kollegor på ett positivt och vänligt sätt.
Legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenheter av ortopedi.
Som person är du flexibel och har förmåga att klara stress emellanåt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kliniskt basår
Som nyutexaminerad sjuksköterska ingår du i Kliniskt basår med regelbundna mentorsamtal på avdelningen. Läs mer om det kliniska basåret här.Övrig information
Tjänsten gäller dag/kväll/natt ev. i rotation.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
