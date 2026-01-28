Sjuksköterska till Aleris Basal hemsjukvård Söderort

Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-01-28


Vill du göra skillnad på riktigt?
Är du sjuksköterska och söker en roll där du kombinerar kliniskt arbete, ledarskap och utveckling? Hos oss på Aleris Basal hemsjukvård i Söderort får du chansen att bidra till framtidens vård - på ett sätt som både stärker patienten och vården som helhet.
Om rollen
Som sjuksköterska i vår verksamhet är du en central länk i teamet. Du leder arbetet i nära samarbete med kollegor, vårdcentraler och vårt callcenter. Rollen är varierad och innefattar både planerade och akuta hembesök, administrativt ansvar och utvecklingsarbete.
Du arbetar enligt ett rullande schema dag, kväll och helg (2 helger av 5) - med utgångspunkt från vårt kontor i Farsta Centrum.
Det här är inte ett vanligt sjuksköterskejobb. Här får du:

Ha en central länk i teamet

Kombinera kliniskt arbete, ledning och administration

Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt

Ha nära kontakt med vårdcentraler och Aleris callcenter

Exempel på arbetsuppgifter:
Dagtid (vardagar)

Bedöma remisser och där säkerställa det medicinska omhändertagandet utifrån patientsäkerhet.

Samverka med vårdcentraler, detta i samråd med enhetschef och/eller biträdande enhetschef.

Ansvara för telefonkontakter med patienter och vårt callcenter

Kvällar och helger

Leda och fördela arbetet inom det kliniska teamet

Utföra både planerade och akuta hembesök

Säkerställa trygg och säker vård i hemmet

Om företaget
Vi arbetar på uppdrag av vårdcentraler - oftast när de har stängt. Våra team utgår från fem geografiska platser i Stockholms län och täcker en avgränsad region. Aleris Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, där även ASIH, specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Vi dokumenterar i TakeCare och använder Epsilon i fält. Du får stöd av ett administrativt team som planerar och strukturerar arbetet - så att du kan fokusera på patienterna.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du ta del av flera förmåner som stöttar dig i arbetslivet och privatlivet. Läs mer om Aleris förmåner här.
Utöver detta erbjuder vi på hemsjukvården:

En genomtänkt introduktion med uppföljning

En kultur där idéer och initiativ uppmuntras

En god arbetsmiljö med närvarande ledarskap

Om dig
Vi söker dig som:

Är legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet

Har B-körkort

Har god datorvana och erfarenhet av TakeCare

Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Tidigare erfarenhet från hemsjukvård är mycket meriterande.
Vi tror att du är trygg i din roll, har bred medicinsk kompetens och gillar att samarbeta. Du möter patienter med värme, är kommunikativ och vill bidra till både teamet och verksamhetens utveckling. Hos oss lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning

Omfattning: Deltid 96,76%

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning

Kollektivavtal finns

Så ansöker du
Låter det som något för dig? Vi ser fram emot din ansökan! Urval sker löpande - vänta inte med att söka.

Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7131505-1812221".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aleris Sjukvård AB (org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Storforsplan 44 (visa karta)
123 47  FARSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aleris Sverige

Kontakt
Linda Edvardsen
linda.edvardsen@aleris.se
0728578217

Jobbnummer
9709868

