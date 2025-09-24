Sjuksköterska, samordningsansvar
2025-09-24
Närhälsans vårdcentraler på Hisingen har ett varierat antal listade patienter inom olika åldrar.
Närhälsans vårdcentraler på Hisingen har ett varierat antal listade patienter inom olika åldrar.
Vårdcentralerna erbjuder ett stort utbud av mottagningar för bland annat diabetes, astma/KOL, rökavvänjning, hypertoni samt äldre- och demensvård. Vi har även flertalet BVC kopplade till våra vårdcentraler. Det finns även rehabkoordinator samt ett psykosocialt team bestående av psykolog, kurator och vårdsamordnare.
Verksamheterna utvecklas kontinuerligt för att vi ska kunna ge våra patienter god vård samt behålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Kring våra äldre patienter har vi ett gott samarbete med kommunen och vi är ansvariga för läkare på kommunala boenden och de patienter som har hemsjukvård. Hos oss får du möjligheten att vara med och utveckla arbetssätt för in- och utskrivningsprocessen och arbeta för en god samverkan mellan primärvård, kommun samt specialist- och slutenvård.
Om arbetet
I ditt arbete som sjuksköterska med samordningsansvar kommer du att vara ansvarig för in- och utskrivningsprocessen när våra patienter skrivs in och ut från sjukhus. Hösten 2024 startade vi upp ett gemensamt arbete, tillsammans med kommunal primärvård, biståndsenheter samt specialist- och slutenvård, för att öka samarbetet och skapa en högre kvalité för den enskilde patienten och dess anhöriga. Vi kommer fortsätta implementera den nya delregionala rutinen för in- och utskrivningsprocessen och rutinen planeras att bli helt klar hösten 2025.
I ditt arbete kommer du att utgå från en lokal på Sannegården och tillsammans med dina kollegor har ni ansvar för de patienter som är listade på Närhälsan vårdcentraler på Hisingen och som är i behov av individuell samverkan vid in- och utskrivningsprocessen. Processen är enligt regiongemensamma riktlinjer för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Du arbetar i den regiongemensamma IT-tjänsten SAMSA.
Arbetet består av administrativa arbetsuppgifter och vårdplaneringsmöten. Även hembesök och kontakter med berörda patienter ingår, som en viktig del av uppdraget. I primärvårdens uppdrag ingår även upprättande av SIP (Samordnad Individuell Plan) samt även för uppföljning av planen. Den kan göras på sjukhuset, på korttidsboende eller i hemmet hos patienten. Du kan komma att bli patientens fasta vårdkontakt i processen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbete på vårdcentral och/eller hemsjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av in- och utskrivningsprocessen samt tidigare haft ansvar för SIP. Har du erfarenhet och arbetat med IT-tjänsten SAMSA samt utskrivningsprocessen från slutenvård, är det också meriterande.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut och tycker om att samverka med olika aktörer. Vi ser att du är noggrann, har en god problemlösande förmåga där du på ett effektivt sätt kan samordna och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor samt övriga kontakter utanför vårdcentralen.
I arbetet möter du många patienter och därför är det viktigt att du är tillmötesgående och lyhörd samt har en vilja och ett engagemang att hjälpa andra. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi ser även att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer och det finns både tjänstebil samt elcykel att tillgå.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
