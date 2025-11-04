Sjuksköterska, neonatalsjukvård
2025-11-04
Vill du vara en del av ett varierande, utvecklande och fantastiskt roligt arbete på barnkliniken i Kalmar? Vi söker nu kollega till vår neonatalavdelning för nyfödda.
Vi som jobbar här tycker det är viktigt att ge ett gott bemötande, skapa delaktighet och tillit. På vår arbetsplats har vi ett lärandeklimat och utbyter kunskap och erfarenheter. Vi har ett familjefokuserat arbets- och synsätt, där familjen kring det sjuka barnet är en självklar del i vårdarbetet och vårdtiden sker i nära samarbete med barnets vårdnadshavare. Vår målsättning är att ge individuell vård till varje barn utifrån barnets behov. Alla medarbetare är lika värdefulla i teamet. Arbetstider på kliniken är dag-, kväll- och nattjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom barn- och ungdomar eller annan relevant specialistutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska inom neonatal verksamhet. Som person är du serviceinriktad, har en god samarbetsförmåga och ser en stor vinst i att arbeta i team. Du har ett positivt och empatiskt bemötande och förhållningssätt mot barn, familj och kollegor. Hos oss är det viktigt att du känner ett stort engagemang och visar omtanke för barnen och deras familjer samt förmåga att ställa om och anpassa din kommunikation utifrån familjens behov och situation. Du arbetar alltid med patientens bästa i fokus och tycker om att ta eget ansvar. Vidare har du inga problem med att fatta egna beslut eller hantera akuta situationer om dessa uppstår. Du är noggrann som person och har en god organisationsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
Din framtida arbetsplats
Barn- och ungdomskliniken ger specialiserad vård till barn och ungdomar 0-18 år som har medicinska sjukdomar. Vi erbjuder omhändertagande av patienter under hela dygnet, årets alla dagar. Vi har mottagningsverksamhet, egna slutenvårdsplatser för neonatal-, barn- och ungdomsvård samt en egen akutmottagning. På kliniken arbetar drygt 140 medarbetare.
Avd 25 tar emot alla barn och ungdomar mellan 0-18 år som behöver slutenvård. Vi vårda mest medicinska åkommor men även kirurgiska-, ortopediska-, ÖNH och BUP patienter.
På neonatalavdelning kommer barn som fötts för tidigt från graviditetsvecka 30 eller som behöver extra tillsyn i nyföddhetsperioden. Vi samverkar med förlossning och BB och arbetar med nollseparation där målet är att mamma och barnet inte ska skiljas åt under vårdtiden.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/780".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Kalmar Län
Länssjukhuset i Kalmar
Emelie Håkansson, avdelningschef Neo 010-3581096
