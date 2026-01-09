Sjuksköterska Neonatalavdelning
2026-01-09
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Brinner du för barnsjukvård och vill hjälpa nyfödda barn som har en tuff start i livet? Var då med och utveckla framtidens neonatalvård tillsammans med oss!
Här växer både patienterna och avdelningen
På avdelning 34 har tillväxt aldrig varit så mycket i fokus som just nu.
Vi vårdar sjukhusets allra minsta patienter och ser till att de växer sig starka. Nu har vi själva blivit större och kan stolt meddela att vi öppnat Sveriges mest moderna neonatala intensivvårdsverksamhet!
Läs gärna mer via länken här!
Detta ger oss bättre förutsättningar att ge god och säker vård som ännu mer än idag utgår från de behov som våra patienter och deras familjer har. Det betyder exempelvis att vi erbjuder bättre integritet och avskildhet, vi bedriver en avancerad intensivvård och inför ett nytt arbetssätt med fokus på integritet och vårdhygien.
Beskrivning av avdelningen
På neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda barn från vecka 28, sjuka nyfödda barn samt nyfödda barn som har ett vårdbehov under sin första tid.
Vi bedriver en heltäckande och högteknologisk vård som omfattar:
Neonatalvård
Intensivvård
Hemsjukvård
Neonatalvård
Intensivvård
Hemsjukvård
Avdelningen har i nuläget 12 platser och dessa fördelas på intensivvård med respiratorbehandling och allmän observation och omvårdnad. Mitt i detta värnar vi familjen, som är en viktig del i vården hos oss. En stor del av arbetet består därför i att stödja, lära och stärka föräldrarna. Vi har stort fokus på nollseparation mellan mor/föräldrar och barnet. Vi har även ett tätt samarbete med förlossningsavdelningen samt BB.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna specialistutbildad i barnsjukvård, intensivvård eller annan inriktning som är relevant för arbetet. Önskvärt är att du har tidigare erfarenhet som sjuksköterska, men det är inget krav. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet inom neonatalvård.
Du kommer att vara omgiven av mycket kvalificerade kolleger från olika yrkesgrupper och ha stort stöd av våra engagerade läkare. Därför värderar vi din personliga lämplighet och förmåga att samarbeta lika mycket som dina formella meriter.
Vad kan vi erbjuda?
Förutom ett värdefullt arbete som präglas av en god gemenskap och arbetsglädje, så har vi även ett stort fokus på utbildning och utveckling. Som anställd i Västra Götalandsregionen erbjuds du friskvårdsbidrag, fri hälso- och sjukvård samt många andra förmåner.Övrig information
Annonsen avser dag- och nattjänstgöring. Det finns även möjlighet till rotationstjänstgöring på barnkliniken för möjligheten till kompetensutveckling.
Tjänstgöringsgrad går att diskutera.
Intervjuer görs fortlöpande under hela ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
