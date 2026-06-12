Sjuksköterska nattjänst
Munkedals Kommun / Sjuksköterskejobb / Munkedal Visa alla sjuksköterskejobb i Munkedal
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Munkedals Kommun i Munkedal
, Lysekil
eller i hela Sverige
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Välfärdsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Välfärdsförvaltningen består av de tre avdelningarna vård och omsorg, stöd och IFO (individ och familjeomsorg). Avdelning vård och omsorg består av enheter inom äldreboenden, hemtjänst och kommunal primärvård. Avdelning stöd innefattas av LSS. Avdelning IFO består av socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, socialpsykiatri och biståndsenhet.
Drivs du av att arbeta med människor i behov av hälso- och sjukvård?
Inom den kommunala primärvården i vår kommun arbetar ett multiprofessionellt team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor. Tillsammans ger vi vård och stöd till cirka 260 patienter. Våra patienter har varierande behov, men gemensamt är att de är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Arbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården präglas av meningsfullhet, variation och utmaningar – där ingen dag är den andra lik.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team och ser fram emot att få berätta mer om vår verksamhet.
Beskrivning av arbetet
Vi söker dig med stort engagemang som vill arbeta självständigt med personer i behov av hälso- och sjukvård. Vi erbjuder dig ett spännande arbete med varierande arbetsuppgifter där du skall bedöma, organisera och utföra olika insatser utifrån individens behov. Bemanningen nattetid är en till två sjuksköterskor i tjänst, övervägande en.Som ensam tjänstgörande sjuksköterska har du även ett nära samarbete med nattpatrullen som består av två undersköterskor.I tjänsten ingår helgarbete, du arbetar var fjärde helg. Det är fyra sjuksköterskor totalt som bemannar nattgruppen.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska.
har arbetslivserfarenhet som sjuksköterska.
har B-körkort.
Vi ser gärna att du
har erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård.
har utbildning inom psykiatri, palliativ vård eller demensvård.
är specialistutbildad distriktssköterska, alternativt inom vård av äldre.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter att du visar på personlig mognad genom att vara ansvarsfull och trygg i dig själv, då dessa egenskaper gör att du kan utföra en trygg och individanpassad hälso- och sjukvård samt fatta snabba och välgrundade beslut. Då arbetet utförs nattetid ställs krav på dig som sjuksköterska att vara flexibel, självständig, lyhörd och lösningsfokuserad i din yrkesutövning. Med tanke på variationen i arbetsuppgifterna och de olika situationer som kan uppstå behöver du ha förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och ha gott omdöme för att kunna prioritera på ett effektivt sätt. Din kommunikativa och samarbetsförmåga är också av stor betydelse, både för att skapa förtroendefulla relationer och för ett gott samarbete med kollegor för att utveckla och upprätthålla en hög kvalitet inom hälso- och sjukvården.
Vi erbjuder dig
stimulerande arbetsuppgifter
förmånligt friskvårdsbidrag, samt gratis träning i träningslokalen Styrkan.
ett ledarskap som bygger på våra värdeord: mod, engagemang, tydlighet och tillit.
Vi vill informera dig om
att utdrag från belastningsregister behöver uppvisas innan anställning, vilket kommer att göras via vår leverantör Fortcheck.
att intervjuer sker löpande, så du är varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
görs kontroll gentemot IVO:s register.
behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals Kommun
(org.nr 212000-1330), http://www.munkedal.se
Centrumtorget 5 (visa karta
)
455 80 MUNKEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen, Avd Vård & omsorg, Kommunal primärvård, Hemsjukvård Kontakt
Malin Bäckström malin.backstrom@munkedal.se 0524-18336 Jobbnummer
9961256