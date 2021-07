Sjuksköterska natt, Östhammar - Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg - Sjuksköterskejobb i Östhammar

Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg / Sjuksköterskejobb / Östhammar2021-07-05Varje dag går cirka 1700 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet.Vill du vara med på resan mot en trygg och hållbar äldreomsorg? Vi befinner oss just nu på en förändringsresa som engagerar både chefer, medarbetare och invånare för att få detta att bli så bra som möjligt. Här erbjuds ett ett varierande och stimulerande arbete med god gemenskap. Vi tror på balans mellan arbete och fritid och vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta natt, men utifrån dina önskemål så finns möjlighet att kombinera nattjänstgöring med dag. Utöver det får du förskottssemester, friskvårdsbidrag och tjänstepension.2021-07-05Som sjuksköterska hos oss är du nyckelperson i teamet och i utvecklingen av den vård vi erbjuder. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter med varierande sjukdomstillstånd. Du får en bredd i ditt jobb med allt från såromläggningar, injektioner, provtagning, palliativ vård, hantering av läkemedel med mera. Du samarbetar nära patient och anhöriga med fokus på ett hälsofrämjande och konsultativt arbetssätt. Tillsammans med övriga sjuksköterskor ansvarar du för att handleda, delegera till och stödja omvårdnadspersonalenVi som söker nya kollegor arbetar på Närvårdsenheten i Östhammar och hemsjukvården i Östhammars kommun. Närvårdsenheten drivs genom ett samarbete mellan Kommun och Region i syfte att erbjuda en mellanvårdsform mellan slutenvård, kommunal hemsjukvård och kommunal omsorg. Målgruppen är i första hand äldre multisjuka med behov av utredning och medicinsk behandling som kan utföras inom primärvårdens ansvarsområde men som inte kan ges i den egna bostaden. Som sjuksköterska på hemsjukvården nattetid så arbetar du över hela kommunen. Det är både planerade och akuta besök i hela kommunen, dessutom finns du tillgänglig för konsultation och rådgivning via telefon för omvårdnadspersonalen. Du samarbetar tätt tillsammans med omvårdnadspersonal i patrull och på boenden samt sjuksköterskan som är stationär på Närvårdsenheten.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har B-körkort. Har du dessutom specialistutbildning eller erfarenhet inom geriatrik är det till din fördel, men det är inte ett krav. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och du har goda datakunskaper för dokumentation.Trivs du i ett självständigt jobb med många chanser till samarbete med kollegorna i vårdteamet? Det är bra, för vi jobbar för en helhetssyn kring patienten. Då kommer din förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett ansvarsfullt sätt för att hålla ihop våra olika insatser väl till pass. Vår vardag är föränderlig, vilket också ställer krav på engagemang, anpassning och förmåga att ta tillvara på nya möjligheter. Din förmåga att lyssna, kommunicera och möta upp behov på ett sätt som tryggar dina patienter och deras anhöriga är också viktig för oss.Stämmer ovanstående in på dig? Varmt välkommen med din ansökan.Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.ÖVRIGTÖsthammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:Östhammars kommunSektor VerksamhetsstödBox 66742 21 ÖsthammarVaraktighet, arbetstidHeltid. 100% eller enligt överenskommelse lägre sysselsättningsgrad. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 20211101 eller enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-15Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg5848125