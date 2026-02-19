Sjuksköterska natt
2026-02-19
Hej!Vad roligt att du är nyfiken på att arbeta hos oss i Luleå kommun. Här blir du en del av en organisation som verkligen bryr sig både om invånarna vi finns till för och om dig som medarbetare. Vi vill att du ska trivas, utvecklas och känna stolthet i ditt arbete.Just nu söker vi en sjuksköterska för nattarbete. Hos oss kliver du in i ett sammansvetsat team med cirka 10 sjuksköterskekollegor. Vi är en liten, trygg och tillåtande grupp där det alltid finns nära till stöd, erfarenhetsutbyte och - inte minst - ett gott skratt. Här råder högt i tak, en varm stämning och en stark teamkänsla som vi är rädda om.Även om du är ny i yrket är du varmt välkommen att söka. Hos oss får du en trygg introduktion och extra stöd i början, där du lär dig arbetet tillsammans med erfarna och engagerade kollegor. Vi tar hand om dig, ger dig tid att växa i rollen och finns nära som stöd när du behöver det.Du blir en del av en engagerad och kompetent organisation som värdesätter din kunskap och ditt professionella omdöme. Vi vill att du ska känna dig sedd, uppskattad och ha möjlighet att utvecklas i din yrkesroll över tid.Bor du inte i eller nära Luleå i dag, men lockas av att flytta hit, finns det möjlighet till flyttbidrag.Läs gärna mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig på www.lulea.se/anstallningTips!Vill
du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.seNyfiken
på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobbFölj
Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska nattetid har du en viktig och självständig roll. Du samverkar med baspersonal, andra sjuksköterskor och olika vårdaktörer i det gemensamma arbetet kring våra patienter. Arbetet är varierat och stimulerande, med hela Luleå kommun som ditt upptagningsområde.Våra patienter bor både på vård-, stöd- och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. Du använder bil i tjänsten och arbetet omfattar både planerade och oplanerade hembesök. I uppdraget ingår även delegering, läkemedelshantering samt utbildning och handledning av både personal och patienter.Du möter människor i olika livssituationer och med skiftande behov, vilket gör arbetet både meningsfullt och omväxlande. I rollen ingår att göra bedömningar av hälso- och sjukvårdsbehov, prioritera insatser samt ge viss telefonrådgivning. Du delegerar, ger råd och handleder medarbetare i omvårdnadsarbetet runt patienterna.Arbetet sker i nära samarbete med olika professioner inom den egna verksamheten samt med andra vårdgivare. Arbetstiden är förlagd till natt enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta natt och är legitimerad sjuksköterska eller tar examen i närtid (senast till sommaren 2026).Som person är du trygg och stabil, och du kan behålla lugnet även när tempot ökar. Du är lyhörd gentemot patienter och närstående och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer något som är extra viktigt under nattarbete där du ofta arbetar självständigt. Samtidigt är du samarbetsinriktad och ser värdet av ett gott samspel med kollegor, nattpersonal och andra yrkesgrupper för att skapa en trygg och välfungerande arbetsnatt.Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt där du med engagemang bidrar till en god arbetsmiljö och ett arbetsklimat där både patienter och kollegor känner sig trygga.Arbetet kräver god medicinsk kompetens samt god datavana och dokumentationsförmåga. Du behöver kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.Övrig information
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
