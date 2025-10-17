Sjuksköterska Natt
2025-10-17
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom både ordinärt och särskilt boende. Det är patientens behov som styr uppdragen. Hos vissa utför vi mer basala insatser och hos andra mer avancerad hemsjukvård.
Du har ett nära samarbete med omsorgspersonal i både hemtjänst och särskilt boende.
Du finns som stöd nattetid för patienter och personal på vård- och omsorgsboenden och i hemsjukvården. Arbetet är flexibelt och omväxlande med både planerade och akuta insatser. Både team- och ensamarbete förekommer och konsultation via telefon är ett arbetsmoment. Bilkörning är en central del i tjänsten. Det är viktigt att vara trygg i sin sjuksköterskeroll och kunna fatta egna beslut då man kan ställas inför oplanerade situationer i patienters hem.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Du har förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett fungerande och effektivt sätt tillsammans med dina kollegor.
Du är bra på att samarbeta, har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter istället för hinder. Du är självgående och trivs med att arbeta både i grupp och självständigt. Vi ser gärna att du arbetar enligt legitimerade sjuksköterskors kompetensbeskrivning i ditt dagliga arbete med personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Körkort B är ett krav.
Har du utländsk sjuksköterskeexamen ansöker du hos socialstyrelsen om svensk legitimation. Goda kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
