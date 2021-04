Sjuksköterska Natt - Capio Sverige AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Capio Sverige AB

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-07En unik möjlighet att vara med från början! Vi på Capio är med och utvecklar geriatrisk sjukvård och nu bygger vi ut vår verksamhet för att möta behovet hos en åldrande befolkning.Som nattsjuksköterska hos oss får du ett stort ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med kollegorna i ditt team. I början av 2020 öppnade Capio Geriatrik Vårberg och erbjuder i dagsläget 50 vårdplatser, i nyrenoverade lokaler med närhet till såväl tunnelbana som promenadstråk. Vi växer och från och med juni 2021 kommer vi att erbjuda 66 vårdplatser uppdelat på två avdelningar. Vi söker därför fler nattsjuksköterskor som vill arbeta hos oss på Capio Geriatrik Vårberg. Det multiprofessionella teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut.Capio har omfattande erfarenhet av geriatriskt omhändertagande samt håller en hög nivå på de medicinska insatserna. Vi arbetar målmedvetet för att uppnå högsta möjliga vårdkvalitet för alla patienter utifrån ett geriatriskt helhetsperspektiv.Tycker du att det här låter intressant? Då vill vi höra mer om dig!Varmt välkommen med din ansökan.2021-04-07I dina arbetsuppgifter ingår bland annat omvårdnad och läkemedelsadministrering, vi använder oss av slutenvårdsdos. Medicintekniskt ingår att sätta perifera infarter, skötsel av centrala infarter, såromläggningar, katetersättning/hantering, blodtransfusioner och antibiotikaadministrering.Som sjuksköterska kan du även ha rollen som inskrivningsresurs med koordinatorsansvar under nätterna. Du fokuserar då på inskrivning av nya patienter samt förberedelser inför kommande utskrivningar. Du ansvarar även för intag av patienter i samråd med bakjour. Intag sker dygnet runt. Under nätterna är denna funktion över verksamhetens två avdelningar.Grundutbildad sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet av att arbeta på sjukhus. Vi ser gärna att du har erfarenhet från kliniskt arbete inom geriatrisk slutenvård eller internmedicin. Du har goda kunskaper i svenska språket och vi ser gärna att du även besitter andra språkkunskaper.AnställningsformDeltid 76 %. Fast rullande 3 veckors schema. Tillsvidare, provanställning på 6 månader tillämpas.Heltidsmått: 32,33 h/v.Tillträde: enl. överenskommelse.Vi erbjuderIndividanpassad inlärningIndividuell lönesättningEn trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringarDubbel OB-ersättning till sjuksköterskor som arbetar nattFörmånligt heltidsmåttFriskvårdsbidragRekrytering sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen att kontakta oss vid frågor!Hoppas du vill bli en av oss!Capio Äldre och mobil vård omsätter en miljard kronor och har drygt 1000 medarbetare. Äldre och mobil vård erbjuder ett brett utbud av specialiserad sjukvård och består av: avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), geriatrik, läkarbilar, läkare i särskilda boenden för äldre (SÄBO) primärvårdsrehabilitering, specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), specialiserad slutenvårdsrehabilitering. Vi har specialistkunskap inom ett flertal områden och personal med hög kompetens och lång erfarenhet vilket ger de rätta förutsättningarna för att kunna erbjuda sjukvård med fokus på trygghet och livskvalitet.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid75-100%. Tillträde: Maj eller enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-04Capio Sverige AB5676342