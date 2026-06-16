Sjuksköterska mottagningsarbete
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Mottagningen är belägen på Östermalm. Vi är en digifysisk vårdcentral med cirka 40 anställda som har ansvar för våra drygt 12 500 listade patienter. Vår ambition är att erbjuda vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet och service för alla åldrar. Vi arbetar i TakeCare och TeleQ.
Läs mer om oss: https://capio.se/narsjukvard/stockholm/ostermalm-vardcentral/
Din roll
Vi söker en sjuksköterska/distriktssköterska för mottagningsarbete och meriterande astma/KOL. Vi erbjuder dig en positiv arbetsplats mitt i Stockholm.
Dina arbetsuppgifter omfattar självständigt mottagningsarbete samt telefonrådgivning/chatt. I rollen som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete där du tillsammans med kollegor ansvarar för att ge högkvalitativ och omtänksam vård till våra patienter.
Du samarbetar med övriga yrkeskategorier för att skapa de bästa förutsättningarna för patienterna. Vårt arbetssätt präglas av ett respektfullt bemötande, lyhördhet och gott samarbete.
Om dig
Du är utbildad distriktssköterska eller sjuksköterska och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på vårdcentral. Du är van vid att arbeta självständigt, är trygg i din yrkesroll och intresserad av att ge vård av hög medicinsk kvalitet. Vi ser att du är ansvarstagande och har god organisationsförmåga.
Vi söker dig som vill arbeta heltid, det är ett långtidsvikariat.Så ansöker du
I samband med anställning genomför vi bakgrundskontroll samt begär utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Tillträde: Snarast möjligt
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Låter tjänsten intressant för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7910532-2055289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Grevgatan 34 (visa karta
)
114 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9965667