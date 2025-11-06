Sjuksköterska kompetenstjänst
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi söker nu en sjuksköterska som är ny och nyfiken - eller senior och vetgirig! Vill du se allt?
Lycksele sjukhus är ett litet, modernt och välutrustat akutsjukhus i Södra Lappland. Här finns avdelningar och mottagningar inom områden som kirurgi, röntgen, internmedicin, rehab/stroke, ögon, BB/Gyn, psykiatri, BUP och barn. Vi bemannar även länets ambulanshelikopter. Sjukhuset och närheten till varandras verksamheter ger en unik möjlighet till utveckling och lärande över gränserna och en bred bas att stå på. Vi bedriver ett nära samarbete mellan kliniker och vårdavdelningarna på sjukhuset.
Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning där du tjänstgör vid en verksamhet under en period av sex månader, för att därefter byta till nästa - en chans att lära på bredden innan du bestämmer dig! Efter två år väljer du vilken verksamhet du vill arbeta stadigvarande i. Upplägget kan se ut enligt nedan de första två åren, individuell planering beaktas.
Sex månaders tjänstgöring vid rehabilitering- & strokeavdelningen:
Vårdplatserna är fördelade mellan strokeområdet och allmän rehabilitering, men här finns även ortopediska platser för opererade äldre patienter.
Sex månaders tjänstgöring vid kirurg- ortopedisk avdelning:
Här behandlas en stor variation av diagnosgrupper. Den elektiva vården bedrivs till största delen i form av höft, knä och överviktskirurgi. Den akuta verksamheten består bland annat av bukobservationer och trauman av skiftande slag.
Sex månaders tjänstgöring vid medicinavdelningen:
Har en allmän internmedicinsk inriktning där variationen av medicinska tillstånd rör sig runt ex kardiologi, lungsjukdomar, infektion och diabetes.
Sex månaders tjänstgöring vid akutmottagningen:
Tar emot och hanterar ca 10 000 besök per år. Ett linjelöst arbete ger god överblick och korta väntetider.
Du ingår i arbetstidsmodellen som är densamma för alla avdelningarna och innebär en arbetstidsförkortning för att främja återhämtning. Gemensamt för avdelningarna är relativt korta vårdtider och arbete i team. Vi arbetar med en strukturerad inskolning och patientnära vård. Det finns utskrivningssamordnare som tar hand om utskrivningar och hemgångsplanering och i vissa fall kontaktsjuksköterska.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Arbetet bjuder på stor omväxling och är mycket varierat avseende innehåll då du kommer att arbeta inom slutenvårdens olika inriktningar. Du ingår i ordinarie personalgrupp vid respektive klinik och jobbar i nära samarbete med övriga yrkeskategorier.
Vi tillämpar samma arbetstidsmodell på samtliga vårdavdelningar. Modellen ger arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön. Tjänsten innebär dag-, kväll- och nattjänstgöring enligt schema.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med ett intresse för specialiserad sjukhusvård och dess utveckling. Du anpassar dig lätt till nya sammanhang där du samarbetar med kollegor i olika yrkeskategorier.
För att trivas i rollen tror vi att du tycker att förändring är spännande och har en hunger på ny kunskap. Du är också kommunikativ och trivs med att lära känna verksamhet och personalgrupp.
Även du som går sista terminen på sjuksköterskeprogrammet är varmt välkommen att söka. Vi erbjuder dessutom studielön under den sista månaden av din utbildning.
