Sjuksköterska, Jourcentral
2026-05-06
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.

Publiceringsdatum: 2026-05-06
Närhälsan Hisingen jourcentral är en kvälls- och helgöppen mottagning belägen på centrala Hisingen. Vårt uppdrag är att ge god vård då ordinarie vårdcentraler är stängda. Jourcentralens öppettider är vardagar klockan 17:00-22:00. Från och med 2026 kommer öppettiderna på helger och röda dagar förlängas och de nya öppettiderna kommer att vara klockan 09:00-17:00.
Patienter söker sig till oss med både lättare och allvarligare, akuta besvär - allt från sår- och brännskador, misstänkta frakturer till olika typer av infektioner. Vissa behandlas och omhändertas på jourcentralen medan andra patienter behöver remitteras vidare för bedömning och behandling på sjukhus. Mottagningen arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Under 2026 kommer vi även påbörja utbildning för behandlingssjuksköterska.
Tillsammans med dig bildar vi en arbetsgrupp som präglas av hög kompetens och ett stort engagemang. Vi är måna om varandra och har ett nära samarbete över yrkesgränserna. Humor och god teamanda är viktigt för oss, vilket speglar sig i vår arbetsmiljö.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Som sjuksköterska på jourcentralen erbjuds du ett spännande och givande arbete med stor variation av patienter. Du får ett omväxlande arbete där huvuddelen av arbetsuppgifterna innefattar mottagningsarbete samt triagering med bedömning och provtagning. Som behandlingssjuksköterska får du en teoretisk och praktisk utbildning där du efter delegation kan behandla och slutföra flera av de symtom som förekommer på jourcentralen. Andra arbetsuppgifter som är vanligt förekommande på en jourcentral är bland annat omläggningar och att assistera läkare vid undersökningar. Du fungerar som stöd till övriga yrkesgrupper på mottagningen.
Vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete där alla bidrar till helheten. Vi kan erbjuda dig en positiv och utvecklande arbetsplats med korta beslutsvägar samt kompetensutveckling med både interna och externa utbildningar.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Du har erfarenhet och trygghet i din kompetens, vilket gett dig förmåga att kunna prioritera och fatta snabba men välgrundade beslut.
Du behöver ha en förmåga att kunna organisera, både ditt eget och andras arbete, och ha lätt för att skapa relationer med andra yrkesgrupper. Du tycker om att ha varierande arbetsuppgifter, ta egna initiativ och ha en god överblick för vad som behöver göras. Vi ser att du har ett intresse av att utvecklas i din profession, gillar utmaningar och har ett engagemang för att utveckla vården.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på enheten kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på enheten.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Virvelvindsgatan 8A (visa karta
)
417 09 GÖTEBORG Arbetsplats
Närhälsan Hisingen jourcentral Kontakt
Therese de Don, Vårdförbundet 070-0823646 Jobbnummer
9893584