Sjuksköterska Hemsjukvården
2026-01-27
En av våra medarbetare ska gå i pension i sommar , och vi behöver då anställa en sjuksköterska till våran grupp
Vill du ha ett givande och självständigt arbete? Gillar du att arbeta med varierande och utmanade arbetsuppgifter? Då kan arbetet som legitimerad sjuksköterska vid hemsjukvården passa dig!
Du får ett spännande, givande och självständigt arbete, som skapar delaktighet för dina patienter och ger personlig utveckling till dig. Vi kommer att erbjuda dig en handledare och en individuellt anpassad introduktion som ger en mycket bra start i ditt nya arbete! Hos oss får du ett omväxlande arbete och en arbetsplats med hög kompetens, ett bra arbetsklimat och med stort engagemang i personalgruppen.
Varmt välkommen med din ansökan till tjänsten som legitimerad sjuksköterska inom hemsjukvården vid Falu kommun!
Som sjuksköterska i kommunal hälso-och sjukvård leder du omvårdnads arbetet i hälso-sjukvårdsarbetet i ordinärt boende. Du kommer att samarbeta med vårdbiträden, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschefer. Du samverkar också med primärvård, slutenvård och andra aktörer utifrån en helhetssyn på patienten. Du kommer att ha ett övergripande patientansvar för vården av dina patienter. I detta ingår att kunna göra dina egna bedömningar, provtagningar, såromläggning, läkemedelshantering, injektioner, diabetesvård, palliativ vård och andra förekommande arbetsuppgifter. Du ansvarar för hjälpmedelsförskrivningar, t.ex. anti-decubitus-madrasser. Arbetet omfattar även förebyggande av sjukdomar och sjukdomskomplikationer t.ex. fallskador, undernäring och psykisk ohälsa.
Som sjuksköterska handleder och utbildar/delegerar du också personal i omvårdnad samt i hälso-och sjukvårdsinsatser.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Att du är legitimerad sjuksköterska
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig i det svenska språket, i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är öppen och engagerad och som trivs med att utveckla både dig själv och verksamheten du arbetar i. Som person är du empatisk, du värdesätter gott bemötande mot patienter och kollegor och du har förmåga att hålla en hög och jämn servicenivå. Du delar Falu kommuns värdegrund där du möter varje människa med förståelse och respekt. Du har även förmåga att bygga relationer och skapa nya nätverk. För att trivas i tjänsten ser vi också att du behöver vara flexibel för att kunna hantera oförutsedda händelser, samt att du har lätt för att samarbeta utifrån ditt lösningsfokuserade förhållningssätt.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper, både för att du ska trivas hos oss och bli så trygg som möjligt i din sjuksköterskeroll.
Meriterande kvalifikationer
• Specialistutbildningen i vård av äldre
• Distrikts sköterskeutbildning
• Vidareutbildning i demensvård
• Tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• Annan för tjänsten relevant vidareutbildning
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Schemalagd arbetstid 38,25h/vecka, mest dagtid. Helg- och kvälls tjänstgöring förekommer, idag var 5:e helg plus ca 7 tidiga och kvällspass inom 10 veckor.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen
Enhetschef
Ann-Christin Engström ann-christin.engstrom@falun.se 023-82777
