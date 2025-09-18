Sjuksköterska, Granhult
2025-09-18
Sjuksköterska på deltid som vill göra skillnad
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bergsmansgården tar emot icke skolpliktiga flickor. Institutionen ligger i Fjugesta, tre mil väster om Örebro. Flickorna kommer till oss för att de har psykosocial problematik samt problem med kriminalitet eller drogmissbruk.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Hos oss är hjärtat det viktigaste, och det är genom hjärtat, ett gott bemötande och din förmåga att se; höra; och skapa en livsviktig förändring hos våra ungdomar i frågor inom elevhälsa, generella hälso- och sjukvårdsfrågor som du hjälper några av dem som behöver det som mest, även när uppdragen ibland är svåra. Att vara sjuksköterska på Granhult är väldigt annorlunda, men även ett av de mest givande och roliga arbeten du någonsin kommer hitta. Arbetsplatsen är varierande mellan mottagningsarbete, samtalskontakt med ungdomar, utbildning av personal, elevhälsa och samverkan i multiprofessionella team. Du jobbar med ungdomar som många gånger inte haft någon vidare positiv upplevelse av hälso- och sjukvården, eller ibland ingen upplevelse alls. Dessutom bidrar du till en stabil vardag vilket ses som en del av deras traumabehandling. Det kan stundvis vara tufft men känslan när man väl når fram till en ungdom och kan skapa en trygg vårdrelation är något som känns riktigt bra.
Du kommer bland annat att har ansvar för läkarmottagning samt läkemedelshantering. Vidare ansvarar du för att göra egna hälsobedömningar och prioriteringar av klienternas behov, utbilda och delegera delar av läkemedelshanteringen till berörd personal på institutionen samt skapa rutiner och strukturer som motsvarar de krav som ställs på den hälso- och sjukvård som bedrivs inom SiS. I arbetet dokumenterar du i journalsystemet Take Care och i SiS egna journalsystem KAJ. Tjänsten är varierad och kräver initiativkraft men innebär även stora möjligheter till att skapa en unik verksamhet där du får stora möjligheter till att påverka ditt eget arbete och ungdomarnas förståelse för sig själva och sin omvärld. Du kommer även få vara en del i utvecklandet av Granhult, en ny avdelning. Kvalifikationer
Du ser till helheten i allt du gör och väljer rätt strategier för att nå dina mål med att hjälpa våra ungdomar i sjuk- och hälsofrågor och elevhälsa. Du är självständig och flexibel, vilket hjälper dig att lyckas i en föränderlig vardag. Dessutom är du pedagogisk och når via det fram till de som behöver det som mest, även när det stundvis är svårt. Ytterligare nycklar till din framgång är den kommunikativa förmåga och den initiativkraft du uppvisar både i samarbeten med dina kollegor och med ungdomarna.
Du ska även ha:
• Legitimation som sjuksköterska.
• Erfarenhet av att möta människor i utsatta livssituationer.
• B-körkort samt tillgång till egen bil.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från arbete inom elevhälsa
• Erfarenhet av missbruksvård, psykiatri, akutsjukvård eller liknande.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetsomfattningen är 50%. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Intervjuer sker löpande.
Se till att besvara urvalsfrågorna utförligt. De ligger nämligen till grund för vår urvalsprocess.
Kontaktperson för tjänsten är Projektledare Christian Kokvik tel. 010-453 28 58
Fackliga företrädare:
Linda Eriksson, Seko, 010-453 28 54linda.eriksson@stat-inst.se
Henrik Isgren, SACO-S, 0104534023henrik.isgren@stat-inst.se
Per Gidlöf, ST, 010-453 78 04Per.Gidlof@stat-inst.se
Ersättning
enl. ök
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
