Sjuksköterska/Distriktsköterska Natt.
2025-08-08
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Sjuksköterskeenheten ingår i den kommunala primärvården och har 3 områdeskontor på Orust. Kväll, natt och helg utgår vi från vårt kontor som ligger centralt i Henån.
Vi arbetar för patienter i ordinärt boende, på SÄBO (särskilt boende) och LSS boende. Teamarbete sker tillsammans med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal samt enhetschefer. Vi har ett gott arbetsklimat med härliga kollegor som hjälps åt och stöttar varandra.
Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett omväxlande, stimulerande och självständigt arbete hos oss här på Orust då vi behöver öka vår grundbemanning med tanke på nära vård konceptet. Här erbjuds gemenskap och en möjlighet att arbeta nära verksamheten, vilket gör det lättare att vara en viktig del av helheten. På grund av en viss personalomsättning hos oss på natten kommer vi att erbjuda ett extra lönestillägg på 5000 kr/månad/heltid fram till 261231 som kommer att utvärderas innan perioden tar slut.
Arbetet som sjuksköterska är mångfacetterat med såväl planerade som akuta patientbesök där du bland annat ansvarar för att göra självständiga bedömningar samt leda och utföra sjukvårdsinsatser. Du planerar åtgärder, genomför uppföljningar, hanterar läkemedel och medicinteknisk utrustning samt assisterar vid läkares myndighetsutövning. I arbetet som sjuksköterska gör du stor skillnad och då uppdraget innebär mycket samarbete så är kunskapsförmedling och att skapa goda kontakter en stor del i arbetet där också rådgivning och delegering till omvårdnadspersonal ingår.
Samverkande sjukvård är en del av vårt arbete där vi utför IVPA-uppdrag (I Väntan På Ambulans), assistansuppdrag från MÄVA, vårdcentral, ambulansen och hemtjänst samt uppdrag från 1177.
Vi dokumenterar i journalsystemet Procapita och utvecklar våra digiala möjligheter där digital signering via SignIt och nyckelfria lösningar via Homecareappar är en del av resultatet. Hr portalen är vårt schemasystem.
Om dig
För att trivas i rollen är du en person som är trygg i din yrkesroll och har ett genuint engagemang för patienternas välbefinnande. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och är van att hantera en varierad arbetsdag där du både planerar och prioriterar utifrån behov. Som sjuksköterska hos oss arbetar du självständigt, men är också en del av ett team där samarbete är nyckeln till en fungerande verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
• Legitimerad sjuksköterska
• Specialistutbildning inom vård av äldre, distriktssköterska, psykiatri eller annan relevant specialistutbildning är meriterande, men ej ett krav
• Förmåga att arbeta självständigt och fatta välgrundade beslut
• God planerings- och prioriteringsförmåga
• Flexibel och lösningsfokuserad inställning till arbetet
• Du har god vana av IT-baserade journalsystem och vår dokumentation sker i Procapita. Vi arbetar också med SignIT, Samsa och Phoniro care
• Erfarenhet av arbete i patienters hem är meriterande
• Du behärskar det svenska språket väl. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Natt 69,42 % , (med möjlighet fylla upp arbetstiden med kvällar), var 3e helg och tills vidare anställning.
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: 250901
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Ersättning
Enhetschef
Eva Andersson eva.andersson@orust.se 0304-33 44 29 Jobbnummer
