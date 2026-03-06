Sjuksköterska, dagtid
2026-03-06
Habiliteringens medicinska enhet
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Sjuksköterska dagtid till habiliteringen - Välkommen till teamet som gör skillnad!
Vi söker dig som är sjuksköterska och som tillsammans med oss vill utveckla vårt arbete och få ett arbete som både är varierat och stimulerande. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, med arbetstid dagtid på vardagar och tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa har förmåner som gör skillnad. läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vår verksamhet
Habiliteringens medicinska enhet tillhör verksamhetsområde Funktionshinder inom förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Habiliteringen vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar; autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada.
Medicinska enheten ska uppmärksamma och åtgärda medicinska komplikationer som kan vara kopplade till en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om problem med sömn, matsituationen eller psykisk ohälsa. Enheten har ett nära samarbete med habiliteringsenheterna och samverkar med läkare vid Akademiska sjukhuset.
Enheten har även sjukvårdsansvaret upp till sjuksköterskenivå för barnboende, korttidsboende för barn och ungdomar i region Uppsala, Korttidsboende inom LSS för vuxna samt vissa HVB-hem.
På medicinska enheten arbetar läkare, sjuksköterskor, dietister och sekreterare. Vi har även barnneurologer och ST-läkare från Akademiska sjukhuset, samt BUP-konsult som har mottagningar i våra lokaler för vissa barn som tillhör habiliteringen.
Ditt uppdrag
I dina arbetsuppgifter ingår att:
• Ge råd och stöd i medicinska omvårdnadsfrågor till patienter med funktionsnedsättning, deras anhöriga och nätverk.
• Vara en länk mellan patienten och hens nätverk och övrig sjukvård inom kommun och region.
• Fungera som en resursperson och konsult kring medicinska frågeställningar till habiliteringsenheternas medarbetare.
• Ge handledning och utbildning till anhöriga och personal.
• Delta i länsövergripande samarbete med de olika habiliteringsenheterna.
• Ge telefonrådgivning, administrera tidsbokning och genomföra mottagningsbesök.
• Ansvara för Hälso-och sjukvårdsfrågor på kommunens barn-och ungdomsboenden samt korttidsboenden inom LSS.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Det är viktigt att du har ett intresse för habiliteringens målgrupper och vi ser gärna att du tidigare arbetat med personer med funktionsnedsättningar. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med, och har erfarenhet av, att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete. Då resor i tjänsten förekommer är körkort ett krav.
Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du är lyhörd och har en god pedagogisk förmåga och kan lätt skapa kontakt med både patienter, anhöriga och kollegor. Det är även viktigt att du har en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med kollegorna på enheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vill du veta mer?
Har du frågor om oss eller om tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta tillförordnad gruppchef Karin Hallnäs Rask på e-post: karin.rask@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-03-06Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Skicka gärna in din ansökan redan idag eftersom intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH88/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9781791