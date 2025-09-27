Sjuksköterska barn- och ungdomspsykiatri
2025-09-27
Vill du vara med och utveckla barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Kalmar län? Då kan vi erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete som sjuksköterska på BUP-mottagningen i Oskarshamn.
Vi på BUP är nu inne i en spännande utvecklingsfas där vi fokuserar på att ta tillvara på personalens kompetens och tankar om utveckling i syfte att bättre kunna möta upp våra patienter.
Hos oss blir du en del av ett tvärprofessionellt team med läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sekreterare. Du kommer självständigt och i teamet arbeta med medicinuppföljningar, samtal, föräldrautbildning- och stöd, vårdplanering för de barn och unga som söker sig till oss. Har du en psykoterapeutisk utbildning så kommer du få möjlighet att arbeta med sådana uppgifter jämte andra sjuksköterskeuppgifter.
Sökorsak kan vara ångest, nedstämdhet eller beteendeproblematik.
I din roll är samverkan med skola, socialtjänst och vårdgrannar viktiga delar. En ökning av den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har under de senaste åren inneburit ett stort söktryck, såväl i Kalmar län som i hela landet.
Vi har förmåner som flextid, friskvårdsbidrag samt extra semesterdagar när du har fyllt 40 år och 50 år.
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom psykiatri. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och deras familjer.
Har du en steg 1- utbildning i psykoterapi är det meriterande, KBT och eller familjefokuserat arbete. Även andra påbyggnadsutbildningar relevanta i området är meriterande.
Du är en engagerad person med stort intresse för utveckling och lärande. Du ser värdet av ett gott samarbete och trivs med att dela med dig och ta emot nya kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och din inställning bidrar till ett bra arbetsklimat där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa behandlingskvalitet för våra patienter. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Vi ser gärna att du är van vid att arbeta både självständigt och i team samt gillar kombinationen av barn/ ungdomar och psykiatri.
Din framtida arbetsplats
Din framtida arbetsplats Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Kalmar län har mottagningar i Kalmar, Oskarshamn, Västervik. På mottagningen i Oskarshamn är vi 15 medarbetare. Vi befinner oss i nya, fräscha och väl anpassade lokaler.
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Psykiatriförvaltningen
Johan Andersson, Enhetschef 010-3588372
9529613