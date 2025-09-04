Sjuksköterska avdelning 3
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2025-09-04
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Avdelning 3 är en av två slutenvårdsavdelningar inom vrinnevisjukhusets medicinklinik.
Avdelningen har en specialistinriktning mot lung- och njurmedicin, hematologi och specialistpalliativ vård. På avdelning 3 vårdar vi allt ifrån den akut sjuka patienten, till de som har långvariga och obotliga sjukdomstillstånd och patienter som vårdas i livets slutskede. Lokalerna är nyrenoverade och vården bedrivs i enkelrum.
Vårt erbjudande
Som nyanställd får du en omfattande introduktion under sex veckor och fortsatt kompetens-utveckling hela ditt första år. De första 18 månaderna erbjuds du handledning i grupp i form av kliniska utvecklingsmöten. Du som ny sjuksköterska tilldelas en erfaren kollega som mentor. Du får även riktade utbildningsinsatser kring professionell omvårdnad, olika behandlingsinsatser och sjukdomspanoraman.
Hos oss finns från och med hösten 2025 två sjuksköterskor som kommer arbete med utvecklingen av vår vårdavdelning och sjuksköterskans roll i teamet. En stor del i det utvecklingsarbetet är att handleda dig som ny hos oss oavsett erfarenhet.
Vi träffar dig gärna och presenterar vår verksamhet - välkommen att höra av dig
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på avdelning 3 kommer du att arbeta i en lärande miljö med reflektion som en grund för att utveckla dina erfarenhetsbaserade kunskaper. Vi utgår från sjuksköterskan ICN:s etiska koder och de fyra grundläggande ansvarsområdena inom omvårdnad; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande och främja en värdig död. Som sjuksköterska leder du omvårdnads arbebetet av dina patienter, du arbetar i team tillsammans med undersköterskor, läkare och paramedicinare för en personcentrerad och värdeskapande vård. Grunden i det dagliga arbetet för sjuksköterskan är att systematisk göra bedömning och analys av patientens hälsa och situation. Vi kallar det "head-to-toe" - alla patienter ska undersökas av en sjuksköterska med varma händer varje arbetspass. I den vård som vi bedrivs på avdelning 3 ingår flertalet medicinsktekniskapparatur så som andningsstöd genom högflödesbehandling, tryckunderstöd eller olika dränfunktioner samt medicinteknisk utrustning anpassade för läkemedelsrelaterade åkommor.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du behöver inte vara proffs när du börjar men mottaglig och öppen för att bli en resurs i en viktig verksamhet på sjukhuset.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi ser att du är engagerad och gärna vill vara en del i en verksamhet som ständigt utvecklas. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Som person är du initiativrik och kommunikativ. Då arbetet innebär dokumentation och kontakt med kollegor, patienter och närstående är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1265". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Medicinkliniken ViN Kontakt
Vårdenhetschef Stina Eek stina.eek@regionostergotland.se 0724-621474. Jobbnummer
9492161