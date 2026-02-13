Sjuksköterska, akutmottagning Mora
2026-02-13
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi på Mora akutmottagning är stolta över vår verksamhet och den kvalitet vi levererar. Kanske låter det klyschigt - men det är viktigt för oss att både arbetsmiljön och patienterna mår bra.
Som vår nästa kollega blir du del av ett engagerat team av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som stöttar varandra, skrattar tillsammans och alltid strävar efter att göra det bästa för patienten.
Hos oss arbetar vi med:
Triage enligt RETTS - ett kvalitetssäkrat verktyg som används på de flesta akutmottagningar i Sverige
Kontinuerlig kompetensutveckling: teamträning, medicintekniska utbildningar och möjlighet till olika ansvarsområden
Flexibla scheman som anpassas efter individuella behov - exempelvis längre arbetspass med fler fridagar (perfekt om du älskar naturen, skidåkning eller bara en lugn dag)
Dina arbetsuppgifter
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad - varje dag. Tillsammans jobbar vi för ett hälsosamt Dalarna, och på akuten i Mora gör vi det ofta med högt tempo, stort hjärta och ibland ett skratt mitt i allvaret.
Hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete där du verkligen befinner dig i händelsernas centrum. Vi bedriver specialiserad akutvård dygnet runt - årets alla dagar - och söker nu en sjuksköterska som:
Gillar fart, variation och att saker faktiskt händer
Är flexibel som en fjällbjörk (men ramlar betydligt mer sällan)
Tar ansvar och kan fatta självständiga beslut i sin yrkesroll
Har patientfokus som sin självklara kompass
Kvalifikationer
Vi letar efter dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med tidigare vårderfarenhet och trygghet i yrkesrollen. Det är meriterande om du har jobbat inom akutsjukvård eller har vidareutbildning inom området.
Vi ser gärna att du:
Gillar utmaningar och varierat arbete med snabba tempoväxlingar
Är trygg, självgående och tar ansvar
Möter patienter med empati, respekt och ett professionellt bemötande
Samarbetar väl och bidrar till en god arbetsmiljö
Är strukturerad, kan prioritera och har ett genuint intresse för att utveckla din kompetens
Är ödmjuk och har ett starkt etiskt förhållningssätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
