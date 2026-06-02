Sjuksköterska
2026-06-02
Kungsgärdets vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till oss på Kungsgärdets vårdcentral!
Vi söker nu två stycken legitimerade sjuksköterskor och som vill ha ett stimulerande och meningsfullt arbete där du får utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde den 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgraden är 100 %, men annan tjänstgöringsgrad kan diskuteras utifrån önskemål och verksamhetens behov. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som trivs med att ha ett varierat arbete. Uppgifter innefattar sjuksköterskemottagning med bedömning, behandling och uppföljning av dina patienter. Det handlar även om att bedöma och hjälpa patienter i telefonrådgivningen, chatt och 1177. Tjänsten innebär även teamarbete samt sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på vårdcentral. Vi har ett brett patientunderlag vilket gör att du får möta allt från unga barnfamiljer och studenter till äldre medborgare. Det gör arbetet hos oss blir både omväxlande och stimulerande.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete. Det är viktigt att du har en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med kollegorna på enheten. Vi värnar om en god arbetsmiljö och ser det som självklart att alla är med och bidrar till en trevlig arbetsplats. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Det är viktigt att alla medarbetare har en god arbetsmiljö hos oss. Vi ser stora fördelar med distansarbete och erbjuder det i den utsträckning vi kan. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag om 3000 kr per år, extra semesterdagar för dig över 40, och möjligheter att påverka din egen arbetssituation. För ytterligare information om förmåner för dig som anställd, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vår verksamhet
Kungsgärdets vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vårdcentralen ligger centralt i Uppsala med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter intill vårdcentralen. Vi har cirka 11 000 listade patienter och erbjuder bland annat äldremottagning, diabetesmottagning och lättakut. På vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande.
Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Reem Aqel på telefon 018-611 76 74 eller e-post reem.aqel@regionuppsala.se
,
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Ansök via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och andra relevanta bilagor. Skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH214/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
