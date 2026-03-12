Sjuksköterska
2026-03-12
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Vuxenpsykiatriska öppenvården
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsområde psykiatri erbjuder ett brett och meningsfullt arbete där du som sjuksköterska får möjlighet att göra verklig skillnad för människor i olika skeden av livet.
Vårt verksamhetsområde omfattar psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, beroendevård och barn- och ungdomspsykiatri. Tillsammans är vi cirka 160 engagerade medarbetare som arbetar för att ge trygg, professionell och personcentrerad psykiatrisk vård.
Vårt uppdrag är att erbjuda psykiatrisk specialistvård till vuxna samt att ge vård och stöd till barn och ungdomar upp till 17 år som upplever psykisk ohälsa. Hos oss möter du en verksamhet med bred kompetens och ett varierat vårdutbud där vi arbetar utifrån en personcentrerad värdegrund. Detta genomsyrar både våra patientmöten och samarbetet mellan kollegor och ledare. Vår ambition är att kontinuerligt utveckla verksamheten för att skapa bästa möjliga vård för våra patienter och en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team
Vi lägger stor vikt vid att nya medarbetare ska känna sig välkomna och trygga i sin roll. Därför erbjuder vi en strukturerad introduktion där du får möjlighet att växa in i arbetet i din egen takt. Du tilldelas en egen mentor som du regelbundet stämmer av med och som ger stöd i ditt dagliga arbete. På mottagningen finns även en samordnare som arbetar nära sjuksköterskorna och bidrar med stöd och vägledning i sjuksköterskerollen.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i psykiatrisk öppenvård arbetar du i ett av våra team. Arbetet präglas av samarbete, både inom teamet och med andra aktörer såsom vårdgrannar, myndigheter och olika samhällsinstanser. En viktig del av rollen är uppdraget som "Fast vårdkontakt", där du tillsammans med patienten ansvarar för samordning av vårdinsatser.
I arbetet ingår bland annat att genomföra strukturerade psykiatriska bedömningar, hålla psykoedukativa samtal samt arbeta med läkemedelsbehandling och uppföljning. Arbetet innefattar även provtagning, arbete i telefonmottagning samt medverkan i patient- och närståendeutbildningar.
Arbetet innebär både självständiga bedömningar och ett nära samarbete med kollegor i teamet. Du kommer även att vara delaktig i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. Tjänsten är förlagd dagtid.
I tjänsten kan det även bli aktuellt att tillsammans med en sjuksköterskekollega ansvara för mottagningens provtagning och medicinska uppföljningar, exempelvis i samband med körkortsärenden eller behandlingar som kräver regelbunden provtagning, såsom litium- och klozapinbehandling samt omvårdnad vid ECT.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Specialistutbildning inom psykiatri är meriterande, men även tidigare erfarenhet av psykiatriskt arbete eller arbete med personer med omfattande vårdbehov ses som värdefullt.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
