Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska för ett bemanningsuppdrag hos en av våra kunder inom offentlig sektor i Norrtälje.
Som konsult hos Randstad får du här chansen att arbeta i en miljö som ställer höga krav på professionellt bemötande och medicinsk säkerhet. Rollen är perfekt för dig som trivs med tydliga rutiner och vill arbeta med patientnära vård där samverkan och säkerhet står i centrum.
Uppdraget avser heltid med arbetstid förlagd till vardagar mellan 08.00 och 16.30 med start i mitten av februari 2026.
Ansvarsområden
I din roll som sjuksköterska hos vår kund kommer du bland annat att:
Genomföra planerade och akuta medicinska bedömningar.
Ansvara för läkemedelshantering enligt gällande rutiner.
Arbeta med hälsofrämjande insatser och sjukdomsförebyggande vård.
Dokumentera patientmöten och medicinska insatser.
Samarbeta tätt med kollegor och andra yrkeskategorier i en miljö med hög säkerhet

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du uppfyller följande:
Legitimerad sjuksköterska.
Ingen specialistkompetens krävs, men du bör vara trygg i din grundprofession.
Du ska kunna uppvisa utdrag från IVO och HOSP som är max 2 månader gamla.
God samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt.
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Då verksamheten är säkerhetsklassad krävs en godkänd säkerhetsprövning (Säkerhetsklass 1).

Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
