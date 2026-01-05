Sjuksköterska
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
I vår arbetsgrupp samarbetar du med cirka 24 kollegor, bland annat sjuksköterskor, distriktsköterskor och Silviasyster. Teamet är fördelat över tre orter inom kommunen. Vi värdesätter en stark laganda, korta beslutsvägar och uppmuntrar nya idéer.
Vill du bli vår nya kollega och vara med och skapa trygg, säker och jämlik vård för alla?
Den aktuella tjänsten är huvudsakligen placerad i Charlottenberg.
Du får en introduktion av en erfaren kollega, så att du känner dig trygg och väl förberedd för ditt arbete hos oss inom kommunen.
I kommunen arbetar vi med hemsjukvård inom särskilt boende, LSS och ordinärt boende. I arbetet ingår bl.a:
* Att leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser.
* Att handleda, delegera och undervisa personal i hälso- och sjukvårdsinsatser samt identifiera och förebygga risker i vården. Arbetet innebär även aktivt deltagande i våra kvalitetsregister.
* Att lägga ditt önskeschema i TimeCare. Arbetstiden är förlagd måndag till söndag, vilket innebär cirka en hel arbetshelg var sjätte vecka.Kvalifikationer
* Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, vård av äldre eller demenssjukvård.
* Gott bemötande och professionalism i yrkesrollen, med förmåga att samarbeta och samtidigt arbeta självständigt.
* God datavana, gärna erfarenhet av verksamhetssystemet LifeCare samt arbete med kvalitetsregister såsom Senior Alert, Palliativa registret och liknande.
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
* B-körkort krävs, samt tillgång till egen bil vid behov.
ÖVRIGT
Vård och Stöd är ett verksamhetsområde med fokus på att ge trygg och säker vård till våra medborgare. Vi arbetar med äldrevård, korttidsvård, funktionsvariationer, socialpsykiatri och rehabilitering.
Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda vård för våra medborgare i olika skeden av livet. Behoven kan se olika ut beroende på vilken typ av stöd en medborgare behöver, men vårt förhållningssätt är att alla ska ha samma förutsättningar för en trygg och säker vård. Det är viktigt för oss att den som får vård skall känna sig trygg, samt ha möjlighet att påverka och ha inflytande i sin dagliga livsföring.
Enligt avtal. Så ansöker du
