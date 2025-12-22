Sjuksköterska
Resursenheten, Värnamo Sjukhus
Nyfikenhet, omtanke och professionalism präglar Resursenheten! Här blir du en viktig del i teamet från dag ett!
Rollen som sjuksköterska på Resursenheten
Som sjuksköterska i resursenheten kommer du att arbeta inom sjukhusets olika kliniker och verksamheter. För att förbereda dig på bästa sätt erbjuder vi en bra och väl utarbetad bredvidgång på varje klinik. För varje ny klinik du lär dig utgår ett lönetillägg. Förutom sedvanliga sjuksköterskeuppgifter förväntas ett stort engagemang i resursenhetens arbete såsom förbättringsarbeten samt att vara delaktig i att samordna och svara på bokningsförfrågan från klinikerna. Vi har ett gott och öppet arbetsklimat där du får arbeta självständigt och med stort ansvar vilket göra att du känner dig delaktig och har stort inflytande.
Din blivande arbetsplats
Resursenheten är en grupp kvalificerade sjuksköterskor och undersköterskor som täcker en stor del av korttidsfrånvaron på samtliga kliniker vid Värnamo sjukhus men även på vårdcentraler. På resursenheten är vi unika i vårt arbetssätt då vi erbjuder dig:
• En bred kunskap/kompetens, och ständigt ny inspiration genom att arbeta på olika kliniker.
• Stora möjligheter att själv välja vilka kliniker du vill arbeta på.
• Flexibla arbetstider vilka ger dig unika möjligheter att styra din egen arbetstid och fritid.
Ett strukturerat introduktionsprogram med mentorskap av seniora kollegor i gruppen.

Profil
Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har bred erfarenhet inom vården med minst 2 års erfarenhet inom yrket. Du har förmåga att fatta självständiga beslut och är trygg i din yrkesroll. Då denna tjänsten ställer höga krav på flexibilitet är det viktigt at du snabbt kan ställa om och vara öppen för förändringar. Du har lätt för att samarbeta med andra och har god kommunikationsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du arbetar sedvanliga turer dag, kväll och helg (två helger av sex). Nattjänst kan komma att ingå i tjänsten efter att du varit anställd 1 år. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jessica Jonsson telefon: 073 073 36 65. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 11 januari. Välkommen med din ansökan!
Vi kommer genomföra löpande urval och intervjuer.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
