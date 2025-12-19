Sjuksköterska
Arkadens Läkarmottagning I Märsta AB / Sjuksköterskejobb / Sigtuna Visa alla sjuksköterskejobb i Sigtuna
2025-12-19
Kom och jobba med oss på Arkadens Läkarmottagning!
Arkadens Läkarmottagning är en väletablerad vårdcentral i Märsta centrum. Cirka 4 900 invånare är listade på vårdcentralen och här jobbar förutom läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor samt psykoterapeut. Vi har ett nära samarbete med specialistmottagningarna på sjukhuset. Du kommer till en trivsam och välfungerande arbetsplats och vi söker nu både en legitimerad läkare och en erfaren sjuksköterska som vill bli en del av vårt engagerade team på Arkaden.
I dina arbetsuppgifter som sjuksköterska kommer du att ha ansvar för hemsjukvård in på mottagningen och vid behov på hembesök . Mottagningsarbete och telefonrådgivning tillkommer. Vi har ett härligt gäng med nära till skratt och flera av oss har många års erfarenhet.
Om dig
Vi söker dig som sjuksköterska söker vi dig som har erfarenhet inom vårdcentral och hemsjukvård. Du är flexibel, serviceinriktad och har ett positivt och professionellt förhållningssätt till patienter och kollegor. Vidare har du ett driv och en vilja att bidra till verksamhetens utveckling.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Berätta gärna i din ansökan varför du vill komma till oss och vad du tycker att du kan tillföra.
Start: Snarast eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid eller deltid
Lön: Enligt överenskommelse
Hoppas att du tycker att vi kan bli en bra match!
Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: flor.hamedi@arkadenslm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arkadens Läkarmottagning i Märsta AB
(org.nr 556765-3521)
Nymärstagatan 10 (visa karta
)
195 30 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arkadens Läkarmottagning I Märsta AB Jobbnummer
